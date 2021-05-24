5月疫情變天 反彈首選是誰？

大盤從高點 17709 點回檔至 15159 點，高低點 2550 點，跌幅達 14.3%，同時間融資出現大減，從 2740 億一路減到 2145 億，融資大瘦身 21.7%，融資減幅相比大盤回檔還要高出許多，這和去年 3 月國際疫情大爆發時類似，當時指數從 11500 點下殺，最低點殺到 8523 點，最大跌點 2977 點跌幅 25.8%，融資從 1351 億降到 928 億，融資大減 31.3%，兩次股災皆因疫情而起，但與 2020 年 3 月不同，當時並無疫苗及解藥，現在已有疫苗及解藥，沒道理和前一波疫情爆發跌一樣多，今年全球疫情最嚴重的印度，股市才跌 5.5%，與台灣產業結構類似的韓國總確診人數來到 13 萬人，波段跌幅也不過 4%，人口密度比台灣高的新加坡最近也再次爆發傳染，並宣布嚴格封城，但海峽指數從高檔下來也僅跌約 5%，台股跌 14% 不是反應過度是甚麼？再者國內疫情爆發衝擊最大是百貨、飯店及餐廳等內需服務業，台灣是出口導向國家，只要美國、中國及歐洲等出口市場疫情控制得宜，國內疫情對經濟實質衝擊相對小，影響最大應該是投資人信心，從融資大減就看得出來。

晶圓代工產能吃緊，跌深找買點

就線論線，大盤 17709 點跌到 15159 點，近 5 日在半年線整理，5/17 雖然一度摜破 5/12 下影線低點創新低，但尾盤隨即拉上收腳，代表半年線以下支撐強勁，KD 即將低檔黃金交叉，短線會有一波技術性反彈，目標往萬七挑戰，電子這一波跌最深，先跌也先落底，但如何挑選？挑打敗 Q2 五窮六絕淡季魔咒的電子股，晶圓代工產能滿載，聯電 (2303) 四月營收 163.8 億雖未創高，但 MOM 只有小減 1.43%，五月代工價調漲，接下來營收創新高仍具機會，Q1 單季獲利 0.85 元，Q2 毛利率有望挑戰到 30%，單季獲利超過 1 元水準，上半年獲利接近 2 元，下半年進入旺季，全年獲利上看 4 元，股價跌到 50 元以下，本益比只有 12~13 倍，在同業水準下相對低估。

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