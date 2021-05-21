新冠疫情停課下 哪類股再翻紅衝一波？

萬寶投顧陳子榕指出，美國聯準會 (Fed)4 月份的會議紀錄，透露出購債規模在「某個時候」可以討論，導致美國股市道瓊、標普、那斯達克三大指數收黑，美國 10 年期公債殖利率也隨即攀升，盤中一度達 1.69％，逼近 1.705％的前高，VIX 恐慌指數也迅速竄升，盤中最高至 25.96 點，終場雖然拉回收在 22.18 點，但本週以來已經大漲 17.92％。



如果再從美國近期公布的 4 月消費者物價指數 CPI 月增 0.8％、生產者物價指數 PPI 月增 0.6％來看，都高於市場預期的 0.2％、0.3％，因此聯準會透露的態度難免造成市場恐慌。對沖基金 Satori Fund 創辦人 Dan Niles 甚至認為，只要聯準會做出動作，美股將會再暴跌 20％。



不過，市場上還是有人持不同看法，美國銀行近日報告就提出，標普 500 年底前會再漲 20％，而且牛市會持續到明年，甚至是 2024 年；面對多空不明下，從外資籌碼觀察：外資在連續兩日大買 555 億元之後，隨即又連兩日賣超 465 億元，新台幣匯率維持在 28 元附近上下徘徊，礙於聯準會目前態度仍處曖昧，因此在選股操作上，建議回歸企業基本面和展望，分批佈局以達到長線保護短線的相對安全模式。



由於疫情仍處高風險階段，短時間內不論上班上學都是朝遠距方向進行，因此相關族群包括電商、物流，業績上預期都可增溫。電商平台富邦媒 (8454-TW) 從疫情以來業績不斷攀升，網路營收占比逾 9 成，今年第一季合併營收 183.6 億元，創同期新高，年增 21.6％，單季 EPS 為 5.57 元，也創單季最佳表現，股價近期站穩千元之上，且創新高。



搭上近日疫情危機，富邦媒結合子公司富立財產保代在平台上銷售疫苗保單，並推出一系列防疫商品，而因應宅經濟商機，富邦媒「永康物流中心」也正式啟用，第二季繼續斥資 30 億元在台南建置「南區儲配運輸物流中心」，未來每日吞吐量達 16 萬件，並可容納 340 萬件的商品存量。其他相關個股還有宅配通 (2642-TW)、東森(2614-TW)、嘉里大榮(2608-TW) 等，股價近日也都紛紛創下波段高點，可以持續關注。



萬寶投顧陳子榕指出，近期操作宜短不宜長，3 月初請大家避開電子族群後，電子股修正一個多月，有些電子股浮額清洗後已落底，比如我在 5/14 上周五跟大家分享的國巨 (2327-TW)，一周漲幅 12％，短線漲近一成，不妨拔檔。盤勢震盪幅度大，當沖盛行，先保持資金的彈性為佳。

另外，電子族群方面，雖然目前成交比重仍偏低，但法人、大型壽險業已經開始進場佈局業績好、殖利率高的電子股，相關個股可多加留意。

台積電 (2330-TW)4 月營收 1,113.15 億元，年增 15.95％，累計營收 4,737.25 億元，年增 16.51％；汽車、電子等未來需求仍十分暢旺，預估產能短缺將至 2022 年，成熟型製程短缺至 2023 年；高通最新驍龍 778G 處理器曝光，採台積電 6 奈米製程打造，榮耀、OPPO、小米、Motorola 等品牌將率先採用；台積電 ADR 折算現股溢價達 10.76％。

智邦 (2345-TW) 第一季合併營收 131.98 億元，年增 13％，稅後淨利為 11.23 億元，年增 9％，單季 EPS 為 2.02 元，創歷年同期新高；400GbE 產品獲美系客戶認證，第二季底開始出貨放量，訂單能見度持續提高，全年拚賺一個股本，EPS 上看 10.5 元；斥資 27.88 億元，於竹北 AI 智慧園區興建智慧工廠；與多家企業合作夥伴積極切入 AI、量子運算等領域。

裕民 (2606-TW) 第一季營收 24.63 億元，單季 EPS 為 0.41 元，較去年同期虧損 0.46 元，虧轉盈且成長 189％；因應全球航運需求激增，裕民訂造 10 艘船，其中 4 艘已簽署 10 年長約，而因鋼價暴漲，其中 2 艘選擇權的大海岬型船估可賺到每艘 600 萬美元的價差；去年下半年交了兩艘 32.5 萬載重公噸超大型礦砂船，並與巴西最大礦商巴西淡水河谷簽了 25 年鐵礦石長約，將挹注今年營收拉升，估每艘每年可增加數百萬美元獲利。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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