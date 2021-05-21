對抗股市波動 哪種策略最有效？

受到美國通貨膨脹率升高影響，近期全球股市波動程度加劇。隨著股市上下震盪幅度擴大，標榜掌握每個買進與賣出時點的技術指標，看似能跟上漲勢並避開下跌，但此策略實際報酬可能不如想像般美好。「鉅亨買基金」回測後發現，與其辛苦透過技術指標找尋進場點與賣出點，簡單買進並長期持有可帶來更好的報酬。

1. 又找買點又找賣點，不如簡單買進持有

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料期間: 2019/12/31-2021/5/17。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

從 2019 年底以來，美國股市經歷過大跌與大漲，理應是技術指標的最佳應用時機。「鉅亨買基金」回測後發現，單純買進並持有的累積報酬率為 28%。而我們採用的 22 個不同技術指標中（較廣為人知的 Bollinger Bands、移動平均、DMI、MACD 及 RSI 等都包含在內），表現最好的是指數移動平均（Exponential MA），累積報酬率為 22%；表現最差的是 Rex Oscillator，累積報酬為 - 53%，所有技術指標的平均報酬率為 - 6%。若改看期間最大漲幅或期間最大跌幅，可發現買進並持有策略於前者表現最佳、後者則表現普普，代表買進持有策略無法避開股市下跌，但卻可充分掌握每一次的反彈。

2. 股市上漲期間，買進持有依然表現最佳

看完前段文章，很多人可能覺得可是美國股市剛經歷完大跌，短時間再次大跌的機率不高，新的牛市才剛開始。下圖為前次美國股市大牛市期間（2009/3/9 至 2020/2/19），買進持有策略與同樣 22 個技術指標的比較。不論是累積報酬率、期間最大漲幅與期間最大跌幅，買進持有策略都優於所有技術指標，且累積報酬率與表現最好的技術指標的差距高達 250%。與其辛苦的比較不同技術指標、檢視每一次進出場點、每天耗費心力的緊盯大盤走勢，不如單純買進並耐心持有。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料期間: 2009/3/9-2020/2/19。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 大部份國家股市，買進持有策略都優於技術指標找進出點

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，分別採道瓊歐洲 600、日經 225、台灣加權、MSCI 中國、MSCI 印度、MSCI 俄羅斯與 MSCI 巴西指數，資料期間: 2009/3/9-2020/2/19。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

看完不同期間美國股市的回測後，下個問題便是其他國家股市也適用嗎？我們以同樣方式測已開發國家的歐洲、日本與台灣及新興市場金磚四國股市，回測期間都設定為 2009 年至 2020 年美股牛市期間。與美股表現相似，三個已開發國家股市的累積報酬率都優於 22 個技術指標。新興市場股市則表現不一，雖然買進持有策略都優於 22 個技術指標的平均報酬率，但中國、俄羅斯與巴西股市表現最好的技術指標都打敗買進持有策略。買進持有策略適合如同美國股市般長期趨勢走高的股市，容易陷入區間震盪的新興市場單一國家股市操作難度較高。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

核心基金買進就該耐心持有

全球股票或是美國股票等長期趨勢上漲的基金，本就是投資人投資組合中的核心部分。這些核心基金無論是單筆申購還是定期定額分批扣款，買進後都該忽略市場短期雜音，耐心持有才能提高報酬率。而新興市場單一國家基金，則可搭配各國景氣週期或是資金流動向，以衛星部位納入資產配置中。

鉅亨精選基金

>> 安聯收益成長基金 - AT 累積類股 (美元)

>> 景順環球消費趨勢基金 A 股 美元

>> 摩根基金 - JPM 美國價值 (美元)-A 股 (累計)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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