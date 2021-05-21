富邦越南ETF溢價收斂 定期定額加碼時機浮現

富邦越南 (00885-TW)ETF 上市當日溢價 16%，在歷經 1 個月後，今 (21) 日折溢價情況已大幅收斂至 - 0.07%，該 ETF 經理人楊貽甯表示，對於小額投資人來說，溢價收斂為定期定額最好進場時間，顯示目前基金市價已貼近淨值，預期未來富邦越南 ETF 的股價走勢將更貼近富時越南 30 指數，反映越南當地經濟狀況與基本面。

富邦越南 ETF 自 4/19 上市以來人氣不減，每日申購量皆接近基金設定申購上限，楊貽甯解釋，ETF 性質介於股票與基金，因在交易所掛牌，故下單交易與一般股票方式相同，然而投資人交易 00885 時，買賣價格是市價而非淨值，淨值追蹤富時越南 30 指數，股價則會受到市場買氣影響，當兩者出現背離時，則會產生折價或溢價情況。

近期越南疫情再次升溫，自 4 月底爆發第四波疫情，截至 5 月上旬累積本土確診超過 450 人，而總確診人數與今年 1 月相比成長近 1 倍，越南政府已在第一時間採取積極防疫措施，胡志明及河內除了學校停課外，也宣布非必要娛樂活動，疫情檢疫期由原先 14 天延長至 21 天，以防範疫情擴張。目前越南持續加速疫苗施打，並同步研發國內疫苗，政府多方政策並進下，當地疫情未造成越股修正。

楊貽甯指出，今年 5 月截至 5 月 12 日，富時越南 30 指數上漲 1.32%，無視疫情及美股動盪持續走高，展現越股相對抗跌的特性，反觀同期 MSCI 新興市場指數下跌 2.40%、MSCI 東協指數下跌 1.73%。

今年截至 5 月 12 日，越南在抗疫有成下，股市自 1 月下旬低點反彈，目前富時越南 30 指數已收復跌勢並逆勢上漲 16.9%，打敗胡志明證券交易所指數的 15.0%，反觀同期的 MSCI 新興市場指數僅小漲 1.8%、MSCI 東協指數卻下跌 1.00%。

楊貽甯進一步指出，越南當地證券新增開戶數不斷創高，4 月投資人新增開戶數達 110,655 戶，為連續第 2 個月衝破 10 萬戶水平。累計今年前 4 個月，投資人新增開戶數接近 37 萬戶，相當於 2020 年全年新增開戶數的 90%。

今年越南多數銀行將存款利率上限控制在 5.6%，低於 2020 年初 7% 的水平，此舉將吸引資金移轉至資本市場，根據越南政府預定今年底的目標，參與證券市場人口比例將達到 3%，2025 年有望攀升至 5%，中長期越股漲勢可期。

此外，整體越南股市伴隨不斷湧入熱錢持續推升市場交易量，越南股市的流動性持續回溫，4 月份流動資金周轉量為 7.25 億美元，高於 1 個月前的 5.96 億美元，此數字 1 年前僅為 1.30 億美元，越南股市目前與新加坡股市處於同一水平，除超越馬來西亞和印尼股市外，更大幅高於菲律賓股市。

綜上所述，楊貽甯認為，越南基本面的利多加上資金行情加持，將助漲越股後市行情。截至 5 月初，越南股市已公布約 8 成以上企業首季財報，預估今年第一季企業營收年比成長 80.7%，淨利年比成長 25.9%，整體獲利優於疫情前水準，經濟後市展望仍持續看好，富邦越南 ETF 溢價收斂，可說是開始定期定額的好時機。