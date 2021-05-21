疫苗帶來經濟重啟需求 南韓5月前20天出口暴增53% 

南韓海關局周五 (21 日) 公布，5 月 1 日至 20 日出口較去年同期暴增 53.3%，晶片、汽車、石油、無線通訊設備的外銷都成長，顯示隨著主要經濟體大規模接種疫苗而來的經濟重啟需求暢旺。

根據海關局資料，5 月前 20 天的每日平均出口量也暴增 59.1%，一部分固然和去年的比較基期低有關，然而和 2019 年同期 (疫情尚未爆發) 相比，這段期間每日平均出口量也成長 26%，顯示需求確實十分強勁。

隨著全球經濟逐漸恢復正常，出口導向的南韓也感受到春意。記憶體晶片保持一貫的好表現，5 月前 20 天出口年增 26%，不過其他領域更突出，例如汽車和石化產品外銷都翻倍成長，年增幅分別為 146%、149.7%，無線通訊設備出口也勁揚 64%。

以地區劃分，南韓 5 月前 20 天對美國出口猛增 87.3%。對歐盟出口成長 78.1%，對日本出口增加 30.6%，對最大市場中國的出口也增加 25.2%。

韓華投資證券公司經濟學家 Kim Jin-myoung 說 ：「全球供應鏈走出疫情的打擊，需求似乎非常良好。來自美國的需求成長得特別強，無論是消費者還是企業都是如此。」

南韓 5 月前 20 天進口也增加 36%，這段期間貿易逆差為 3.48 億美元。南韓將在 6 月 1 日公布完整的 5 月報告。