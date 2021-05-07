中國4月進出口年增30%起跳 雙雙超預期

週五 (7 日) 中國海關總署公布 4 月份進出口數據，以美元計算，出口年增 32.3%，預期 24.1%，前期 30.6%；進口年增 43.1%，創 2011 年 1 月以來最高，預期 44%，前期 38.1%；貿易順差 428.5 億美元，預期 277 億美元，前期 138 億美元。

以人民幣計算，進出口總值人民幣 3.15 兆元，年增 26.6%；出口人民幣 1.71 兆元，年增 22.2%，預期 12.5%，前期 20.7%；進口 1.44 兆人民幣，年增 32.2%，預期 33.6%，前期 27.7%；貿易順差人民幣 2765 億元，預期人民幣 1295 億元，前期人民幣 879.8 億元。

海關總署指出，今年前 4 個月外貿進出口總值人民幣 11.62 兆元，年增 28.5%，外貿進出口繼續保持正向發展。

海關總署稱，從去年 6 月份起，中國外貿進出口已連續 11 個月實現正增長，與 2019 年同期相比，今年前 4 個月的進出口成長率高達 21.8%，這展現中國疫情防範與控制和經濟社會發展已取得成果，穩外貿政策措施有力有效。

(圖片: AFP)

海關總署資料顯示，前 4 個月，對東協、歐盟和美國等主要交易夥伴進出口均增長。東盟為中國第一大交易夥伴，中國與東協貿易總值人民幣 1.72 兆元，年增 27.6%。歐盟則是第二大交易夥伴，與歐盟貿易總值為人民幣 1.63 兆元，增長 32.1%。

美國為我第三大交易夥伴，中美貿易總值為人民幣 1.44 兆元，增長 50.3%；當中，對美國出口人民幣 1.05 兆元，增長 49.3%；自美國進口人民幣 3930.5 億元，增長 53.3%；對美貿易順差人民幣 6538.9 億元，年增 47%。日本則是中國第四大交易夥伴，中日貿易總值為人民幣 7706.4 億元，年增 16.2%。

