投資、出口雙引擎帶動 南韓Q1經濟成長率回到疫情爆發前水準

拜投資、出口帶動加速成長，加上民間消費開始反彈，南韓第 1 季國內生產毛額 (GDP) 成長 1.6%，優於市場預期，但南韓 4 月初提高防疫限制措施因應潛在的第四波疫情，意味著疫情發展仍牽動經濟前景。

南韓央行周二 (27 日) 公布，第 1 季 GDP 經季節調整擴張 1.6%，回到 2019 年底疫情尚未爆發前的水準，且增速優於分析師預估的 1.1% 和去年第 4 季的 1.2%。

和去年第 4 季相比，第 1 季設備投資勁增 6.6%，出口成長 1.9%，政府支出、民間消費、進口和營建投資都成長。

南韓央行 4 月初曾表示，預期今年成長率高於 3%，勝過 2 月央行所估的 3%。南韓經濟去年全年萎縮 1%，是 1998 年以來最劇烈降幅。

但由於南韓國內群聚感染增加，加上大規模疫情接種尚未展開，疫情發展仍是經濟前景面臨的一大變數，也代表打壓經濟成長的社交距離措施仍需維持一段時間，可能不利國內消費。

南韓 4 月初因單日確診人數上升到三個月新高，升高防疫措施，目前全南韓僅 4% 人口接種疫苗，也遠不及美國的 42%。

南韓全國人口為 5200 萬人，南韓代理總理洪楠基周一表示，目前已經施打疫苗超過 200 劑，可按原定計畫於 11 月實現群體免疫。