半導體、汽車、石化助攻 南韓4月出口創10年來最大增幅

在半導體、汽車和石化產品的出口帶動下，南韓周六 (1 日) 公布 4 月份出口，南韓以十年來的最快速度成長，凸顯該國經濟受貿易助攻正持續復甦。

南韓貿易部周六公佈數據顯示，4 月出口較去年同期成長 41.1%，是 2011 年 1 月以來最快的成長，且已連續第 6 個月成長。不過，4 月出口成長率低於路透社調查 14 位經濟學家預期的 44% ，但當月成長幅度已遠高於 3 月份的年增 16.5%。

此外，出口成長暴增還受到 2020 年疫情爆發的低基期影響；疫情衝擊導致去年南韓 4 月出口驟降，創金融危機以來最大跌幅。南韓的月度貿易數據是全球主要出口經濟體中第一個發布的數據，被公認為是全球貿易的領頭羊。

南韓最大的出口產品半導體 4 月出口量較去年成長 30.2%，達連續 10 個月成長，而汽車和石化產品的出口量分別較去年飆升 73.4% 和 82.6%。

若按出口地區劃分，對中國、美國和歐盟的出口分別成長 31.7%、43% 以及 43%，對其他 6 個主要貿易夥伴的出口也有所成長。

另一方面，進口也成長 33.9%，優於經濟學家預期的 31.2% 增幅，進口額提高也使 4 月貿易順差從 3 月的 41.3 億美元下降至 3.9 億美元。

南韓官方於聲明中表示，由於國內需求復甦，以及強勁的出口正促進企業的生產和投資活動，本月進出口額均增長 30% 以上。南韓央行此前也預計今年非常可能實現約 3.5% 的經濟成長，高於此前預期的 3%。