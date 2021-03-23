NFT交易火熱 帶動相關個股大漲

繼特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 表明參與非同質化代幣 (NFT) 市場後，推特和 Square 執行長 Jack Dorsey 拍賣的第一條推文 NFT 在周一 (22 日) 以 1630.58 枚以太坊出售，價值高達 290 萬美元。隨著 NFT 的熱潮持續，投資人開始聚焦在線上藝術平台以及 NFT 相關個股，也帶動了相關公司股票大漲。

NFT 在目前被視作加密藝術品，而 NFT 相關的熱潮是由數位藝術或收藏風氣所帶動。在新冠肺炎疫情期間，NFT 的受歡迎程度激增，許多投資人開始重金投入虛擬 NFT，以尋求獲利。

NFT 是可買賣的數位資產，包括 jpeg 檔和影片片段等，以虛擬貨幣做交易，將藝術品數位位元永久保存於區塊鏈上，所有的購買紀錄都將被上鏈進行保存，以確保真實性，也能夠根除藝術品常常遇到的造假和仿冒問題。

NFT 狂潮持續，也帶動了相關類股大漲，藝術品電子化交易平台香港大公文交所 (TKAT-US)、嘉銀金科 (JFIN-US) 和名人堂度假與娛樂公司 (HOFV-US) 股價在今日皆飆升至更高水平。TKAT 目前上漲了 70%，JFIN 上漲超過 60%，而 HOFV 股票也上漲超過 30%。

除藝術品外，NBA Top Shot 卡可以說是近期最火熱的 NFT 交易項目之一，這些虛擬卡片代表儲存在區塊鏈上的籃球比賽經典場面，數量有限，並以太坊區塊鏈技術來保障。NBA 球星 LeBron James 的一張稀有的精采場面卡，就以 20 萬美元價格成交賣出。

Bokeh Capital Partners 投資長 Kim Forrest 表示，大眾對於數位資產感興趣的一大力量，來自於那些認為錯過投資比特幣的投資人。他表示，投資人買入 NFT 相關類股的感覺，就像是跟到投資比特幣風潮一樣。不過，Forres 對 NFT 長久發展仍抱持懷疑態度。