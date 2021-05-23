馬斯克：真正戰爭是在法幣與加密貨幣之間 而我支持加密貨幣

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 再次於推特發文談論加密貨幣，而這次馬斯克清楚地表達了自己支持加密貨幣。

此次推特對話始於馬斯克本人一篇對比魔法和科技的推文，但有網友在這篇推文下詢問：如何看那些「因加密貨幣而生你的氣」的人。

馬斯克對這則網友詢問回應道說：「真正的戰爭是在法幣與加密貨幣之間，而我支持後者。」

而馬斯克這則推文似乎也在力抗美國政府對於加密貨幣之監管，因上週四 (20 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 才特別針對加密貨幣予以抨擊，強調加密貨幣已經對金融穩定構成風險，鮑爾並暗示，日後將可能有理由來對加密貨幣進行擴大監管。

在當前美國財政部準備對美國富人拉升資本利得稅 (Capital Gains Tax) 的環境下，美國財政部已表示，擔心富人們可能會利用加密貨幣來逃漏稅，因為加密貨幣目前仍不受監管，美國財政部表示，未來有可能規劃富人們若出現大額移轉至加密貨幣，那麼即需要申報。

Fed 主席鮑爾也在上週四 (20 日) 的一場演講上，再次強調了加密貨幣風險，鮑爾在該場演講談論完金融技術進步的好處後，話鋒一轉也同時強調，加密貨幣、穩定幣和其他創新可能也會給廣泛的金融系統帶來風險。

鮑爾表示，在金融技術進步的同時，相應的監管和監督框架也必須與時俱進，其中就包括加密貨幣，因為加密貨幣目前並沒有處在針對金融行業的監管框架之中，但加密貨幣卻屬於金融範疇。

市場分析，鮑爾的言論暗示 Fed 已採取嚴肅態度來看待加密貨幣的發展，包括市場熱度以及市值暴漲，因當前 Fed 正在開發「數位化美元」、並規劃「數位化美元」成為全球儲備資產。