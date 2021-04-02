潮流玩具商Funko進軍NTF 股價一度勁揚27%

潮流玩具製造商 Funko(FNKO-US) 周四 (1 日) 宣布取得軟體開發商 TokenWave 的多數股權，並投入非同質化代幣（ NFT）市場，股票早盤一度飆升 27%。

TokenWave 是追蹤 NFT 應用程式 TokenHead 的開發商，幫助投資人掌握熱門的 NFT，目前羅列在應用程式中的 NFT 約有 1,000 萬個。

Funko 收購消息傳開後，早盤股價一度飆升 27%，終場上漲 6.5%，收每股 20.96 美元，該股自年初以來股價已翻漲一倍，但 Funko 並未公開收購細節。

Funko 將賭注押在電影、音樂、體育等流行文化等大量的授權上，並以此在市場上發行 NFT 銷售。該公司計畫從 6 月開始販賣 NFT，每周推出一件 NFT 商品，起價為 9.99 美元。

Funko 執行長 Brian Mariotti 聲明表示：「我們在這領域的戰略是明確的，利用電視、電影、體育、音樂、影片、漫畫等領域廣泛的流行文化內容，為我們的授權夥伴帶來具增值契機的 NFT。」

聲明中也提到，將實體產品與數位商品結合，將有助於公司實現營收來源多樣化的目標，同時也能因應校費者對數位資產日益增長的興趣。

在最近一季，Funko 營收成長 6% 至 2.265 億美元，該公司預估今年的營收將增加多達 30%。

Funko 的市值為 9.954 億美元，截至 3 月 31 日收盤，該股在過去 1 年內上漲近 414%。