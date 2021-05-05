NFT熱潮燒不過一季 4月銷售成長放緩

非同質性代幣 (NFT) 平台與交易數據顯示，經歷第一季投資人瘋狂的追捧後，基於區塊鏈的 NFT 市場（包括藝術作品到影片、歌曲、推文等）4 月成長開始放緩。

雖然任何人都能查看 NFT，其持有人狀態也會記錄在區塊鏈上，但買家持有昂貴 NFT 的意義，充其量只是炫耀數位資產。

今年開始，大眾對 NFT 的興趣激增，原因是在新冠疫情的封鎖期間，大眾化更多時間在網路上，用現金打發時間。與此同時，過去幾年來，加密貨幣的價格上漲也帶來一群擁有大量加密貨幣的投機者，他們也在尋找下一個大事件。

今年 3 月一件 NFT 藝術品在佳士得（Christie's）拍出 6,930 萬美元的天價，這是大型拍賣行首次拍賣虛擬藝術品。

但經過 2 月與 3 月的爆炸性成長後，NFT 的銷量在 4 月普遍下降。

NFT 主要市場 OpenSea 網站數據顯示，4 月銷售額為 9,360 萬美元，從 3 月的近 1.5 億美元大幅下滑，相比之下，2 月為 9,500 萬美元，1 月為 800 萬美元。

一年前的月成交量大致保持在 100 萬美元。

NFT 交易追蹤分析網站 NonFungible.com 的銷售數據顯示，4 月的周交易額低於 3 月的峰值，但遠高於 2021 年前的水準。

Gemini 旗下 NFT 平台 Nifty Gateway 的月銷售額為 6,090 萬美元，不到 3 月的 1.44 億美元的一半，但高於 1 月的 875 萬美元。

美國職籃（NBA）的「NBA Top Shot」網站供球迷可以交易明星球員卡片與賽事影片的 NFT，該網站 4 月份的銷售額也出現雪崩式下滑。不過 Top Shot 的參與人數依然眾多，4 月有 32.4 萬名獨立買家，遠高於 1 月的約 3 萬名。

Top Shot 表示，4 月的平均成交價為 65 美元，而 3 月為 157 美元、2 月與 1 月分別為 182 美元與 80 美元。

NonFungible.com 表示，整體而言，與體育相關的 NFT 在 4 月銷售額最高，其次是遊戲和線上虛擬世界「metaverse」相關的 NFT。