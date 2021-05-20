〈美股早盤〉失業金數據報喜 美股止跌回升 主要指數開盤小漲

美國上周失業金數據持續改善，為就業市場再添復甦跡象，美股周四 (20 日) 開盤小漲。截稿前，道瓊工業指數漲 61 點或 0.2％，那斯達克綜合指數漲 0.65％，標普 500 指數漲 0.4％，費半漲 1.3%。

最新數據顯示，截至 5 月 15 日當周，美國初領失業金報 44.4 萬人，連續 3 周低於 50 萬，持續下探疫情低點，就業復甦步伐持續。

由於擔心通膨率急遽上揚和經濟復甦步伐加快，恐促使央行收緊寬鬆貨幣政策，股票在內等風險資產本周普遍承壓。

即使部分 Fed 官員一再淡化通膨擔憂，並重申政策調整時機未到，聯準會 (Fed) 周三公布最新會議紀要暗示，多位決策者希望能在未來會議中，就縮減 QE 計劃展開討論。

周四截稿前，10 年期美債殖利率下跌至 1.661％。

蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、臉書 (FB-US)、Alphabet(GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US) 在內大型科技股周四開盤均小幅上揚。

其他資產部分，在歷經慘烈拋售潮後，比特幣周四趨穩，一度重新站上 42000 關卡，24 小時內漲幅高達 40%，並帶動區塊鏈概念股紛紛自昨日頹勢反彈，Riot Blockchain(RIOT-US)、Marathon Patent(MARA-US) 分別漲超 5％和 8%，加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 也漲 3％。

截至台北時間周四 (20 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 61.89 點或 0.18%，暫報 33957.93 點

那斯達克綜合指數上漲 86.03 點或 0.65%，暫報 13385.77 點

標普 500 指數上漲 17.05 點或 0.41%，暫報 4132.73 點

費半上漲 39.14 點或 1.31%，暫報 3026.41 點

台積電 ADR 上漲 0.48% 至每股 112.94 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.661%

紐約輕原油下跌 0.36% 至每桶 63.13 美元

布蘭特原油下跌 0.51% 至每桶 66.32 美元

黃金下跌 0.48% 至每盎司 18672.40 美元

美元指數下跌 0.23% 至 89.980 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

維珍銀河 (SPCE-US) 早盤上漲 22.29％，至 21.12 美元。

維珍銀河周四盤前宣布，已完成 VMS Eve 母艦的維護作業，5 月 22 日將進行太空船 VSS Unity 的航行測試，一掃市場對於試飛計畫延期的擔憂情緒。

柯爾百貨 (KSS-US) 早盤下跌 8.68％，至 55.02 美元。

柯爾百貨周四公布 2021 財年 Q1 財報，營收、淨利均表現亮眼，淨銷售更較去年同期大增近七成，樂觀的銷售預期促使該公司上調全年財測。

思科 (CSCO-US) 早盤下跌 3.16％，至 50.81 美元。

思科周三盤後公布 2021 會計年度第 3 季財報，營收獲利雖雙雙優於預期，但在供應鏈問題干擾下，該公司警告，Q4 毛利恐受影響。

今日關鍵經濟數據：

美國上周 (5/15) 初領失業金報 44.4 萬人，預期 45 萬人，前值自 47.3 萬人上調至 47.8 萬人

美國上周 (5/8) 續領失業金報 375.1 萬人，預期 364 萬人，前值自 365.5 萬人下調至 364 萬人

(圖：Zerohedge)

華爾街分析：

Principal Global Advisors 首席策略師 Seema Shah 表示，市場對通膨和 Fed 的相關消息特別敏感，許多都是下意識的反應，在其他經濟數據幫助釐清現階段情況之前，市場可能持續震盪。

對於通膨升溫恐促使 Fed 提前收緊貨幣政策的擔憂，近期導致股市承壓。摩根大通私人銀行部門 (JPMorgan Private Bank) 經濟學家 Stephanie Roth 認為，從經濟和市場角度來看，美國經濟復甦依舊相當強勁，不認為投資人需對此感到驚慌。

道明證券 (TD Securities) 全球策略主管 Richard Kelly 稱，Fed 的言論僅代表一種警告，並不是已經要開始縮減購債規模的信號。他認為，縮減 QE 的計畫甚至可能要到明年才會開始，這之間的溝通過程依舊漫長。