〈美股熱門股〉超微砸40億美元回購股票漲逾2% 亞德諾財報告捷勁揚5%

超微砸 40 億美元回購股票，上漲 2.4%

超微 (AMD-US) 董事會周三（19 日）批准 40 億美元股票回購計畫後，股票收盤上漲 2.4% 至每股 76.23 美元。

AMD 執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 聲明表示，回購資金將來自營運現金，該計畫約占公司市值 4%，且無終止日期。她也說，回購是反映對公司業務的信心與多年成長策略奏效，強勁的業績表現與不斷增長的現金流，使公司能投資業務，並開始向股東返還資本。

據 FactSet 數據顯示，AMD 自 2001 年回購價值約 7,700 萬美元的股票後，便再也沒有實行股票回購。此外超微也公布自由現金流為 7.77 億美元，高於前年的 2.76 億美元，這是 AMD 自 2011 年以來首次公布公司現金流。

亞德諾 Q2 財報表現亮眼，勁揚 4.96%

半導體公司亞德諾 (ADI-US) 第二季財報營收、獲利皆優於分析師預期、並公布強勁財測，周三股價大漲 4.96% 至每股 153.12 美元。

亞德諾第二季營收年增 26% 至 16.6 億美元，經調整後每股獲利 1.54 美元，分別優於 Refinitiv 分析師預估的 116.1 億美元與 1.45 美元。

第三季預估營收中位數為 17 億美元，經調整後每股獲利 1.61 美元，也優於 Refinitiv IBES 預估 16.5 億美元與 1.54 美元。

亞德諾執行長 Vincent Roche 說，將投入額外產能以應對超乎預期的需求，並且認為額外投入的產能與持續成長的訂單量，將使下半年的業績比上半年更強。

分析師看好前景發展，綠能股齊揚

軟銀集團周四將旗下綠能公司 SB Energy 以 35 億美元出售給印度的 Adani Green energy 公司後，太陽能類股表現亮眼，Enphase Energy(ENPH-US) 大漲 6.66%、SolarEdge Technologies(SEDG-US) 漲 5.31%、SunPower(SPWR-US) 漲 3.9%、First Solar(FSLR-US) 漲 2.5%、Canadian Solar(CSIQ-US) 漲 2.07%、 。

據 Adani Green energy Ltd 提交給美國證交所的文件，該公司將以現金交易方式收購軟銀 SB Energy 80% 的股份，其餘股份由印度 Bharti Global Limited 持有。Adani Green energy Ltd 表示，這筆收購案將能提前 4 年實現 25GW 綠能發電目標。

瑞銀（UBS）分析師說，儘管有部分綠能公司估值過高，但不認為是泡沫化現象，仍看好綠能產業未來發展。