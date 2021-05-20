FDA：輝瑞疫苗可以在冰箱中保存長達一個月

據報導，美國食品藥物管理局 (FDA) 在週三 (20 日) 表示，輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech 所生產的新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗在標準冰箱溫度下可保存長達一個月，該疫苗將有望得到更廣泛的應用。

報導中指出，未開封、解凍後的新冠肺炎疫苗瓶罐，可以在攝氏 2 至 8 度的冰箱中保存長達一個月，優於先前最多僅有 5 天的保存期限。

FDA 生物學評估中心主任 Peter Marks 表示，修正後的保存期限，將能夠讓疫苗提供者，像是社區醫生辦公室，更便於接收、儲存和管理疫苗，使疫苗能更廣泛的得到美國民眾使用。

歐盟藥品管理局 (EMA) 在昨日也表示，輝瑞和 BioNTech 所生產的疫苗可以冷藏存放的時間，比先前建議的還要久，該機構表示，解凍後、未開封的疫苗瓶罐可存放在冰箱長達一個月。

放寬疫苗的低溫存放條件，對各國疫苗接種計畫有著重大的影響。先前，輝瑞疫苗其中的一個缺點就是需要以超低溫度進行存放和運送，保存條件相對嚴格，使得多國難以使用該疫苗。

輝瑞疫苗要求要在溫度攝氏零下 60 度至零下 80 度的超低溫中保存和運送。不過，美國在 2 月份批准以標準冷凍溫度攝氏零下 15 至零下 25 度保存和運送輝瑞的疫苗，為期兩週，以提高各國使用的意願。

美國總統拜登也在日前宣布，將於 6 月底前向其他受新冠疫情影響的國家釋出至少 2,000 萬劑的新冠疫苗，這是美國首次與他國共享授權的新冠疫苗。