〈新股IPO〉美IPO修正期 中企持續火燙！九紫新能掛牌首日飆漲272%

中國車廠九紫新能 (JZXN-US) 週二在納斯達克掛牌上市，首日飆漲 272%。

九紫新能以 45 美元開盤，約發行價 9 倍，盤中高點達 49.01 美元，隨後回落收在 18.62 美元，較 IPO 價格上漲 272%。

九紫新能延續了中國公司在美上市首日就飆漲的趨勢。中國手機廠聯代科技 (UTime) (UTME-US) 4 月在納斯達克掛牌上市，首日飆漲 875%；雲端通訊服務商 Cloopen (RAAS-US) 2 月在紐約掛牌上市首日飆漲 200%。

九紫新能初登場之際，也是 IPO 市場的修正期。在經歷廣泛市場拋售後，上週 3 家公司撤回交易，本週只有 3 家公司上市：Squarespace、Procore Technology 和 Oatly Group。

九紫新能的 IPO 籌備已久，這家位於中國杭州的新能源汽車公司秘而不宣地在 2020 年 7 月申請 IPO，11 月設定條件，計畫以每股 4 美元至 5 美元價格發行 500 萬股，週一以每股 5 美元的價格出售 520 萬股，籌措 2600 萬美元，由寶德證券 (Boustead Securities) 承銷。

招股說明書顯示，九紫新能在中國​​經營加盟店以及新能源汽車零售商店，所銷售的汽車幾乎都是電池供電的電動車，但部分為插電式。該公司在中國擁有 31 家加盟店以及一家直營店。

該公司已有獲利，九紫新能公布 2020 年 10 月 31 日止的全年獲利 340 萬美元，較 2019 年同期獲利 320 萬美元上升。2020 年營收年增近 3% 至 820 萬美元。