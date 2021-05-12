〈新股IPO〉歐普拉入股燕麥奶大廠Oatly 估值約100億美元

美國名嘴歐普拉（Oprah Winfrey）投資的燕麥奶生產商 Oatly 將在美國首次公開募股（IPO），估值約 100 億美元。

Oatly 吸引許多名人投資，包括饒舌歌手 Jay Z 與星巴克 (SBUX-US) 前總裁舒茲 (Howard Schultz)。提交給監管機構的文件顯示，Oatly 計劃發行 6,500 萬股的美國存託股票（ADS），除了現有股東持股外，將另外發行 2,000 萬股，每股價格介於 15 至 17 美元之間。

Oatly 計劃透過 IPO 募集約 14.3 億美元。

隨著消費者對植物性乳製品需求不斷增加，越來越多的咖啡廳、餐廳、連鎖速食店紛紛推出新菜單吸客。超市與零售商也在乳製品區新增植物性乳品供顧客選擇。

星巴克推出兩款含燕麥奶的飲品，一款是黑糖燕麥濃縮冰咖啡（Iced Brown Sugar Oatmilk shake Espresso），另一款是蜂蜜燕麥拿鐵（Honey Oatmilk Latte），廣受大眾喜愛。

Oatly 預計將募集資金用於償還債務與擴張業務。自 2017 年進入市場以來，該公司目前在全美有超過 7,500 間零售門市與約 1 萬家咖啡廳銷售與使用其產品。

此外，新冠疫情讓消費者擔心肉品工廠與加工廠感染人數攀升、並影響產品供應與品質，於是把目光轉向素食，也替其他業者帶來新商機。

路透 4 月曾報導，植物肉製造商 Impossible Foods 正準備上市，該公司的估值可能超過 100 億美元，另一家植物肉製造商超越肉類 (BYND-US) 去年就已上市。