Google I/O大會秀肌肉 新一代智慧穿戴裝置系統Wear最吸睛

Google 周二（18 日）以線上方式舉行去年停辦的 I/O 開發者大會，公布包括地圖、照片、操作系統在內的多項服務更新，並推出新版智慧手錶 Wear OS 系統，意圖向蘋果智慧手錶與微軟合作的系統工具較勁。

Google 子公司 Fitbit 與三星電子合作，將採用其智慧手錶 Wear OS 系統，先前 Fitbit 與三星多年來都是使用自己的系統，現在透過合作關係使用同一系統，能吸引更多應用程式開發人員開發軟體，與蘋果 Apple Watch 競爭。

新版智慧穿戴裝置 Wear OS 系統

Google Android 系統與 Google Play 副總裁 Sameer Samat 表示，本次發布的最新操作系統 Android 12 性能更加優異，將 CPU 運作時間減少 22%，讓系統運算速度更快。

Google 高層也表示，會將共同將智慧裝置穿戴技術軟體系統 Wear 與三星的 Tizen 系統 結合，簡化 Android 平台上的智慧手錶操作系統，提高讀取時間與電池壽命。

Google 也表示今年下半年將會在新的智慧裝置穿戴操作系統 Wear 上，推出 YouTube Music 應用程式。

Fitbit 執行長 James Park 表示，Google 的智慧穿戴裝置也會提供健康追蹤服務，並打算透過 Wear 的系統將 Fitbit 的專業醫療知識與 Google 強大的雲端運算能力結合，推出更多功能的高階智慧型手錶。

深化 Shopify 電子商務合作

為與亞馬遜競爭，Google 也宣布了幾項電子商務的更新，將與 Shopify 深化合作關係，優化 Shopify 公司 100 多萬件商品的搜尋結果，也讓 Shopify 的業務出現在搜尋結果、地圖、鏡頭、圖片與 YouTube。

消息傳出後 Shopify(SHOP-US) 當日股價上漲 3.37% 至每股 1,133.36 美元。

優化遠端協作軟體 Workplace

在協作技術方面，Google 鑒於疫情期間微軟 (MSFT-US)、Zoom(ZM-US)、Slack(WORK-US) 等遠端協作軟體使用量激增，將自家的 Workplace 進行簡化，讓用戶使用更方便。

Google 執行長 Sundar Pichai 宣布一項 Project Starline 計畫，透過特殊硬體與機器視覺技術創造真人尺寸的 3D 影像，可用於辦公會議，彷彿對方真的坐在使用者面前。

不過 Pichai 表示該計畫仍屬早期階段，目前仍在測試，下半年將會與企業合作夥伴測試系統運作。

AI 技術運用升級

另外 Google 透過 AI 技術改善 Google Maps 系統，讓駕駛在依據 Google Maps 規劃的路線行駛時，能減少急煞次數。Google 圖片功能也優化，能透過截圖在圖庫中尋找特定照片。

Google 預計今年將推出第四代 TPU 晶片「TPU v4」，該晶片專門用於加速機器學習，相較前一代 TPU v3 晶片效能更上一層樓。