〈新股IPO〉水滴紐交所上市首日重摔19% 跌破發行價

中國遊戲龍頭騰訊 (0700-HK) 投資的保險科技公司水滴 (WDH-US) 周五（7 日）在紐約證交所上市，但首日開盤即跌破發行價 ，收盤重挫 19.17% 至 9.7 美元。

水滴 IPO 定價為每股美國存託股票（ADS）12 美元，募集資金共 3.6 億美元。

水滴創辦人兼執行長沈鵬接受路透採訪時表示，目前更注重的是客戶成長，而非盈利。

他也說，到 2025 年前都會專注發展中國線上保險業務，並希望在 10 年內進一步將業務擴展至全中國，要當中國版的聯合健康保險公司（UnitedHealth Group，為美國最大保險公司）。

水滴在紐交所掛牌，測試投資人對中國金融科技業胃口。

中國金融監管當局去年底以來不斷強調，所有金融活動須受監督，所有企業都須由政府許可後才能經營，並於今年 4 月表示，將加強監管所有打算在海外公開上市的金融科技公司。

沈鵬表示，一有海外 IPO 想法便積極與監管機構通，並讓監管機構知曉 IPO 過程的每一步，「只要公司符合營運規定，監管機構相當樂見新創公司上市。」

沈鵬先前曾擔任過中國外送平台美團的高層，後來於 2016 年創立水滴科技保險公司，在去年 8 月 IPO 前，該公司估值約為 20 億美元。包括瑞士再保險（Swiss Re）、博裕資本（Boyu Capital）、美團都是水滴投資者之一。

水滴的申報文件顯示，2020 年營收達到人民幣 30 億元（約 4.6443 億美元），比去年同期成長逾 100%。