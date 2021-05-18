日本八家大型電子零件廠擴大MLCC、電池生產 總投資額逾1兆日圓

根據《日刊工業新聞》18 日報導，日本八家大型電子零件製造商在電動車及 5G 等的普及帶動下，2021 年度 (2021 年 4 月至 2022 年 3 月) 的合計設備投資金額上看 1 兆日圓，年增 3 成左右。雖然疫情再度惡化、半導體也持續短缺，導致客戶庫存量可能增加，不過這些廠商還是認為中長期的市場將擴大，期盼透過積極的投資作為擴張業績。

京瓷 (Kyocera)(6971-JP)2021 年度的設備投資額達 1700 億日圓，年增約 45%，連續兩年創新高。社長谷本秀夫表示，由於該公司預期市場需求暢旺，5G 相關零件的生產能力相較於去年要提升 10% 以上。

京瓷的陶瓷封裝位居全球市占龍頭，該公司將投資負責相關業務的日本鹿兒島川內工廠，另外也會投資負責有機封裝業務的京都綾部工廠等。

TDK(6762-JP) 的 2021 年度設備投資額達 3000 億日圓，公司社長石黑成直表示，其中 6 成將用於動力電池芯的技術革新及研發投資。打算增加生產家庭蓄電系統及電動機車所使用的電池芯。

有業界人士透露，TDK 的動力電池芯與以往的鉛蓄電池及圓柱形鋰電池相比，可讓電動機車容易獲得更佳的加速感，許多生產高階款電動機車的中國廠商都普遍使用 TDK 的電池產品。

MLCC 龍頭大廠村田製作所 (6981-JP) 本年度的設備投資額雖然少於上年度，但該公司的中島規巨社長表示，上年度的投資額當中包含了土地取得，若只看產線方面的投資額、則與上年度相同或是更高。他表示該公司的動力用途圓柱型電池訂單尚未完全消化，認為有必要進行一定程度的投資。也要在日本滋賀縣的野洲事業所設置全固態電池的生產線，將使用在穿戴式產品上頭。

太陽誘電 (6976-JP)2021 年度的 MLCC 生產能力也估計較上年度增加 10~15%，並計畫擴大 MLCC 原料鈦酸鋇的生產能力。

這幾家日本廠商看好未來汽車及智慧型手機所使用的電子零件將愈來愈多，預測市場需求將攀升。不過在面對市場需求變化、以及其他對手競爭，還有中國市場的需求量減少等問題，如何提升產品附加價值也成為各家廠商的重要任務。