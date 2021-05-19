日本強推新成長戰略 2000億日圓經費聚焦國內半導體生產、電池研發

日經 (Nikkei) 周三 (19 日) 獲悉，日本將在今年的國家成長藍圖中加強國內先進半導體和電池的生產，以緩解困擾核心產業面臨的晶片短缺。

日本政府希望挹注資金加碼投資半導體製造技術發展，並邀請美國龍頭製造商赴日設廠，在美日同盟目標下，藉由強化供應鏈確保經濟安全。

日本目前握有 2000 億日圓 (約合 18 億美元) 的資金支持國內晶片製造業，將為國內先進的半導體和電池技術計畫挹注更多資金。

在執政聯盟自由民主黨內部談判後，首相菅義偉的內閣計劃最快將在 6 月批准新成長戰略。

除日本外，美國已宣布花費大約 400 億美元支持半導體研發和製造，而中國計劃提供接近 1200 億美元的援助。

日本政府視半導體技術創新為脫碳的關鍵。該戰略草案要求日本在本世紀末前在電動車等應用的下一代功率半導體中保持 40% 的全球市占率。2025 年前重點將放在資本支出上，並規劃一處半導體生產基地。

隨著再生能源和電動車的興起，電池市場有望進一步擴大，電池對於日本實現 2050 年的零溫室氣體排放目標也至關重要。日本目標 2030 年電池能具備高性能、高容量，將對研發所需的材料和設備投入大規模資金。

日本還將定期與美國政府協調，以維持盟國之間穩定的供應鏈。目的是為了分散生產地點，以減少緊急情況下供應中斷的風險。

在脫碳願景方面，日本將根據新國家成長戰略，加快電動車充電站、氫燃料電池充電站的建置。並經歷疫情的教訓後，還將會提高疫苗和其他醫療產品的國內產能。