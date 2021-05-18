劍指Spotify！蘋果、亞馬遜串流音樂用戶免費升級無損音樂

數位音樂戰越演越烈，蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 週一 (17 日) 宣布升級其音樂服務的品質，因為這兩大巨擘要與此業界領導者 Spotify (SPOT-US) 互別苗頭。

蘋果宣布將增加支援杜比全景聲 (Dolby Atmos)，杜比全景聲是一種用於「空間音頻」的音頻標準，可創造出環繞音響感。 Apple Music 訂閱戶將可訪問超過 7500 萬首「無損音頻」歌曲，且蘋果將免費提供這樣的升級服務。

所有搭載蘋果 H1 或 W1 晶片的 AirPods 和 Beats 耳機在聆聽 Apple Music 時將默認播放杜比全景聲音軌，以及 iPhone、iPad 和 Mac 內建喇叭也會默認播放杜比全景聲音軌。

Apple Music 最新版本用戶可為不同連線方式選擇不同的解析度，因為檔案大小和頻寬要求等，用戶可能不會隨時都想取得最高品質。

與此同時，亞馬遜週一宣布，所有 Amazon Music Unlimited 用戶都可以收聽最高品質的串流音樂 Amazon Music HD，不用再支付額外費用。用戶可以在 Ultra HD 串流超過 700 首歌，音樂格式升級至 192kHz 的 24bit。

蘋果也提供同樣的選擇，但考慮到頻寬的要求，用戶必須自行選擇，而非默認播放。蘋果表示，高解析的無損音樂需要外部設備，例如 USB 數位類比轉換器。

亞馬遜 Prime 會員每月可付費 7.99 美元訂閱 Amazon Music，而其他顧客則須支付 9.99 美元，或者 14.99 美元訂閱家庭計畫。HD 類別先前須額外付費 5 美元。

Apple Music 月費 9.99 美元，家庭計畫 14.99 美元。Spotify 單一用戶月費 9.99 美元，2 位用戶月費 12.99 美元，家庭計畫則為 15.99 美元。蘋果和 Spotify 都提供每月 4.99 美元的學生方案。

面臨蘋果與亞馬遜兩大巨擘的競爭，Spotify (SPOT-US) 週一股價下跌 1.7%，收 219.77 美元。蘋果下跌 1.3%，收 125.78 美元，而亞馬遜上升 1.7% 至 3261.99 美元。