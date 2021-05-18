除了索羅斯基金 還有多家機構趁亂買進Archegos爆倉股

由監管機構 13F 文件顯示，在第一季部分股票出現災情後，許多大型投資公司為此特地調整了投資策略。

這其中，一些機構追逐因 Archegos 爆倉，而遭到持有銀行拋售的股票。另一些投資公司，正在做空此前受到散戶青睞的 GameStop(GME-US)。

在 Archegos 爆倉事件中，直接影響到的 3 支個股，包括 ViacomCBS(VIAC-US)、百度 (9888.HK)(BIDU-US) 和 Discovery (DISCA-US)，索羅斯基金均大舉買入，儘管它們仍因拋售而大跌。ViacomCBS 股價 3 月暴跌 57%，Discovery 和百度分別跌 44% 和 30%。

除了索羅斯基金，英國避險基金公司 Rokos Capital Management，也在今年前 3 個月買進 1.678 億美元百度股票。

同期，Laurion Capital Management 買進 2.316 億美元百度股票，Soros Fund Management 買進 7700 萬美元，香港基金 Oasis Management 則是將其百度持倉增加 42%，至 4650 萬美元。

Discovery 則獲得倫敦基金巨擘 Marshall Wace 的買入，部分公司則追逐 ViacomCBS。

上一季另一個著名事件，是 Melvin Capital 做空 Gamestop 慘賠，而最新 13F 文件顯示，Melvin Capital 在最新公告中，沒有再持有任何看跌期權部位。

但 GameStop 前景依舊未被看好，多家基金都新增這支股票的做空部位，其中包括 Robert Citrone 的 Discovery Capital Management 以及 Caxton Associates 等公司。