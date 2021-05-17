兆豐國際中國內需A股基金展現韌性 陸股蓄勢待發

今年來原物料漲價帶來通膨升溫預期，市場擔憂美國聯準會 (FED) 可能減少購債，甚至提早升息的風險，金融市場因而大幅震盪。而陸股早在新春紅盤後，便率先修正高估值問題，使得滬深 300 指數今年來 (截至 5/13) 下跌 4.19%。觀察投信投顧公會分類 - 中國 A 股共 13 檔基金，截至最新月底績效排名(見下表)，仍有少數陸股基金維持正報酬，其中兆豐國際中國內需 A 股基金今年來截至 4 月底漲幅為 3.65%(見下表)，在陸股震盪時展現堅強韌性。

展望陸股後市，兆豐國際中國內需 A 股基金經理黃家慶指出，4 月底政治局會議結論一定程度緩解市場流動性快速收緊的擔憂，強調必須保持政策連續性、穩定性，儘速讓經濟回歸常軌。近期中國企業季報、年報也披露完畢，預期修正、整理近 3 個月的陸股，有望跟隨經濟持續回溫，尤其是 4 月財新中國製造業 PMI（採購經理指數）前月回升 1.3% 至 51.9，創今年來最高，顯示中國製造業復甦在 5 月開始有所加速，陸股有機會向上突破整理區。

觀察投信投顧公會分類，以新台幣計價級別的 13 檔中國股票型基金，近 6 個月、及 1 年平均漲幅分別為 10.53%、42.47％（截至 4/30），表現均較滬深 300 指數漲幅為佳，其中兆豐國際中國內需 A 股基金績效優於同類平均，近 6 個月漲幅分別為 21.35%，近 1 年漲幅分別為 71.57%（截至 4/30），表現出色的原因在於深耕中國總體經濟，了解產業循環，掌握 A 股企業獲利。未來投資方面，由於陸股先於全球其他股市修正，高估值風險得到一定修正，未來陸股展望正面看待，趁勢分批布局中國股市。

投信投顧公會 - 中國 A 股基金績效與排名 / 台幣級別

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