WPIC：產能逐漸恢復 鉑金供應緊張在第一季出現緩解

南非礦場於去年因疫情停產，導致全球鉑金供應緊張。據世界鉑金投資協會 (WPIC) 在週一 (17 日) 發布的 2021 年第一季的報告顯示，全球鉑金市場供應緊張的情況，有望在今年第一季出現緩解。

數據顯示，今年第一季鉑金市場出現 1.9 萬噸的缺口，主因來自於工業、汽車業和珠寶業強勁的需求，但是供應量仍然受到限制。

世界鉑金投資協會也預估，相關缺口將在今年近一步擴大，至 15.8 萬噸，較先前預估的高出近 10 萬噸。

WPIC 研究總監 Trevor Raymond 指出，由多國政府實施的財政刺激措施，經濟將逐漸擺脫疫情帶來的衝擊並出現復甦，各個領域的需求都將會在今年第一季出現增長。預計鉑金需求也將在 2021 年年增 5%。

不過，數據也顯示，鉑金的產量也正在恢復當中。第一季的供應量已經上升到 139 萬噸，高於去年底的 125 萬噸。其中，從南非礦場增加的產量約為 10 萬噸。而包含回收在內的總供應量則上升至 195 萬噸，高於去年第四季的 183 萬噸。

據瑞銀全球財富管理策略師先前的報告顯示，在 2021 年白銀和鉑金的價格走勢預期將優於黃金，主要受惠於 2021 年經濟有望復甦，以及工業需求將支撐白銀和鉑金價格。鉑金預期將在 2021 年底升至 1250 美元 / 盎司。