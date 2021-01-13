瑞銀：經濟復甦及工業需求支持 2021年白銀和鉑金表現有望超越黃金

在 2020 年新冠肺炎疫情爆發，以及地緣政治和經濟不確定性的背景下，投資者紛紛湧入避險資產，促使黃金價格一度創下歷史新高。不過瑞銀分析師認為，在 2021 年，白銀和鉑金的表現有望超越黃金。

根據瑞銀全球財富管理策略師發布的報告，在 2021 年白銀和鉑金的價格走勢預期將優於黃金，主要受惠於 2021 年經濟有望復甦，以及工業需求將支撐白銀和鉑金價格。

瑞銀策略師預估，在今年第一季末，白銀價格將達到每盎司 30 美元，並在 2021 年底前穩定在每盎司 27 美元，白銀目前的交易價格為每盎司 25 美元左右。而鉑金預期將在 2021 年底升至 1250 美元 / 盎司，較週二的價格上漲 16%。

報導中指出，各國政府制定者將在 2021 年著重可再生能源，並加強減碳的政策，將有助於推升白銀價格。瑞銀稱，工業應用中，白銀的需求有超過 50% 來自太陽能電池板和電子產品相關設備。

另一方面，瑞銀也表示，在 2021 年黃金 ETF 的流入將有所減緩，金價將難以維持在 1900 美元以上。該行預計今年年底金價將比當前水平低 2.5%，至每盎司 1800 美元。

瑞銀也補充表示，美元持續疲軟和較低的利率，將使所有貴金屬價格在 2021 年第一季保持上漲。但是，隨著宏觀經濟背景的改善以及美聯準會 (Fed) 暗示將逐步降低購債的步伐，黃金價個可能在第二季開始走弱。