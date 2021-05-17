小摩：投資者偏好股票 大宗商品投資配置僅0.6%

近幾個月來，在經濟復甦持續以及供應鏈失衡的情況下，大宗商品價格持續飆升。不過，小摩 (JPMorgan) 認為，從長期來看，大宗商品仍未獲得消費者重視，建議投資者應增加大宗商品投資比例，以應對通貨膨脹率的上升的風險。

小摩在報告中指出，儘管近期通膨率上升，大宗商品價格上揚，但投資者對黃金以外的大宗商品投資配比僅有 0.6%，低於 2009 年後的平均值，也遠低於 2010 年至 2013 年的約 1% 的水準。

與此同時，投資者對股票的投資比例，卻是在近幾個月內超過了 2008 年後的平均值。該行指出，投資人目前在全球投資組合中，對大宗商品偏向減碼的趨勢。從資產配置的角度來看，長期來說，股票比大宗商品更為脆弱。

小摩也表示，如果通貨膨脹率在未來幾個月持續出乎意料的上升，那麼長期來看，大宗商品將是相對更有吸引力，因為投資者通常將大宗商品視為對抗通膨風險的工具。

高盛 (Goldman Sachs) 在先前指出，大宗商品正處在「甜蜜點」，在未來 12 個月內，隨著經濟復甦，價格預期將繼續上漲。貨幣政策預期在相當長的一段時間內維持寬鬆，預計聯準會要到 2024 年才會升息，從而導致大宗商品價格上漲、新興市場走強和全球通貨膨脹上升的良性循環。

彭博社的大宗商品指數 (BCOM) 在本月創下歷史新高，今年迄今已上漲了 17%。預測未來 12 個月的 BCOM 回報率達到 6.8%，標普高盛商品指數 (S&P GSCI) 的報酬率達到 11.8%。高盛認為，當前的經濟環境非常適合大宗商品增長。