白銀協會：今年白銀需求將升至2015年以來最高 帶動價格上漲

世界白銀協會 (Silver Institute) 周四 (22 日) 發布報告，認為隨著疫情後珠寶和工業需求的反彈，全球白銀需求將上升至 2015 年以來最高，有助白銀價格走高。

報告指出，為投資者儲存白銀的 ETF 以外，所有領域今年需求都將提高，甚至 ETF 的購買量，也會高出疫情之前的水準。

諮詢公司 Metals Focus 為協會編制的報告稱，不包括 ETF，全球白銀需求將從去年的 8.961 億盎司，增加到 2021 年的 10.33 億盎司。

與此同時，白銀供應量將從 2020 年的 9.762 億盎司，增加到 10.56 億盎司，這意味著今年的供應過剩 2330 萬盎司，儘管這是連續第 6 年供過於求，但差額低於 2020 年的 8010 萬盎司。

報告將 ETF 從其實物需求數據中排除，因為它們不會將白銀重新製成產品，而僅做投資儲存。

報告認為，疫情帶來了投資者的大量庫存，但是行業和珠寶商的需求減少，特別在印度這個重要市場。

報告估計，ETF 今年將儲備 1.5 億盎司的銀，低於去年的 3.311 億盎司。如果將 ETF 數據加入，市場為供不應求，差額由 2.51 億盎司減至 1.26 億盎司。

報告預測，今年銀價有望上漲近 3 分之一，至每盎司 27.30 美元，是自 2012 年以來，最高的全年平均價格。