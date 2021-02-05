全球綠能化+太陽能板關鍵原料 高盛：白銀比黃金更有投資潛力

高盛大宗商品首席分析師 Jeffrey Currie 周四 (4 日) 表示，白銀作為太陽能板的關鍵原料，考量到拜登的綠色新政、全球綠能共識，若要投資貴金屬市場，白銀較黃金更有投資價值。

Currie 周四接受 CNBC 訪問時談及白銀，但與近期 Reddit 散戶大舉進入白銀市場沒有相關，他表示：「我想說的是比黃金還強的白銀，其可能會受惠於全球更多的綠色能源支出。」

Currie 表示，黃金與白銀的貴金屬都是投資人擔憂法定貨幣貶值的避風港，再加上去年新冠肺炎爆發後，各國政府推動大規模刺激政策與寬鬆貨幣政策，貴金屬表現出色。

不過，Currie 說：「白銀擁有黃金沒有的另一項優勢，即白銀是太陽能板的重要原料之一。 」白銀具有極佳的反射率、導電性與導熱性，多用於生產太陽能電池的電極。

疫情爆發期間，環保人士呼籲各國政府應將綠色投資納入疫情相關的財政刺激政策中。

聯合國環境署 (UN Environment Programme) 執行董事 Inger Andersen 去年底也表示，各國疫情紓困案意味著「綠能崛起的一代難得機會即將來臨」。

美國更是關鍵，美國總統拜登除了推出綠色新政，還經常討論綠能投資的重要性。儘管拜登已提出 1.9 兆美元的紓困計畫，但預估美國還將針對基礎建設與緩解氣候變遷提出另一項財政刺激。

Currie 表示，如此一來，當前白銀在投資潛力上無疑優於黃金，考量到這些綠能政策的資本支出，以及白銀在太陽能板上的應用，白銀將是綠能轉型中最大的受惠者。