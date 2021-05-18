〈能源盤後〉美歐需求回升 市場樂觀期待前景 原油登2年多高點

週一 (17 日) 交易，原油期貨價格登上 2 年多以來最高收盤價。雖然中國公布一輪較預期疲弱的經濟數據，但美國和歐洲需求回升的跡象，讓市場對能源需求前景感到樂觀。

Schneider Electric 全球研究和分析經理 Robbie Fraser 報告指出，「市場似乎仍關注與美國、歐洲和多數亞洲地區需求強勁復甦相關的長期樂觀情緒。」

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 90 美分或 1.4%，收每桶 66.27 美元，為最近月契約自 2019 年 4 月 23 日以降最高收盤價，當時收在 66.30 美元。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 75 美分或近 1.1%，收每桶 69.46 美元，為 3 月以來最高收盤價。

DTN 市場分析師 Troy Vincent 表示，「美元疲弱持續支撐美元計價的石油價格。」ICE 美元指數週一小降，且本月迄今也走低。

「加上邁入夏季全球庫存持續消耗的基本面前景，令 Brent 原油價格維持在舒適的 65-72 美元區間，儘管近期全球有一些令人失望的經濟數據。」Vincent 說。

貝克休斯（Baker Hughes BKR）上週五公布，美國活躍的石油鑽機數量增加 8 個，達到 352 個。

Fraser 指出，過去一週美國石油鑽機數量增加，但石油產量水準「在價格上漲的情況下仍未出現有意義的反彈，因此在未來幾週內應受到密切關注。」

與此同時，《華爾街日報》報導，中國 4 月零售銷售年增 17.7%，較 3 月的年增率 34.2% 下降。4 月工業生產年增 9.8%，亦較 3 月年增率 14.1% 下降。1 月至 4 月的固定資產投資下降至 19.9%，較第一季的 25.6% 下降。

儘管如此，分析人士稱，石油市場對今年下半年的需求前景感到樂觀，上週石油輸出國組織 (OPEC) 和國際能源署 (IEA) 發布的月報也加強了此一觀點。

德國商銀分析師 Eugen Weinberg 報告指出，「正如我們所見，目前石油市場形勢相當穩定，強勁的需求抵消了 OPEC 增產和伊朗潛在供應增加的衝擊。隨著伊朗核協談判持續進行，伊朗目前可能正為美國解除或放寬制裁做準備。」

「在這些領導性的能源機構聯合評估中，即使是全球第三大石油進口國的印度仍持續面臨嚴重疫情，也不會拖累需求復甦。但有鑑於大量的短期因素，我們預期石油價格仍會持續橫向波動。」

其他能源商品交易

6 月交割的汽油期貨價格上漲 1.5%，收每加侖 2.16 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.2%，收每加侖 2.06 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格上漲 5%，收近每百萬 Btu 3.11 美元，為 2 月以來最高收盤價。

FactSet 數據顯示，2 月當時價格高達近 3.22 美元，為今年迄今最高價。

Vincent 表示，Henry Hub 天然氣期貨價格週一大漲，係因 LNG 出口強勁，庫存減少的情況下，價格突破了主要技術阻力位，且在涼爽春季之後，美國氣溫上升，提振了天然氣需求前景。

「技術上來說，這打開了上漲至 3.38 美元的大門。由於庫存水位仍高，隨著天然氣價格升至 3 美元以上，天然氣到煤炭的轉換可能會加快。」