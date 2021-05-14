今年全球前10大銅礦商總產量有望增長3.8%

根據數據分析公司 GlobalData 的報告顯示，儘管疫情對全球經濟造成了嚴重的衝擊，全球前 10 大銅礦採商中，仍有 6 家的銅產量出現成長。今年這 10 家銅礦商總產量有望增加 3.8%。

在 2020 年，全球排名前 10 名的銅礦開採商產量僅下跌了 0.2%，至 1176 萬，新冠肺炎疫情對採礦作業的最初影響十分巨大的，但是，其中 6 家礦商仍去年增加了產量。數據顯示，在 2021 年，前 10 大銅礦商的產量有望反彈，較去年同期成長 3.8%，達到 1220 萬噸。

在前 10 大銅礦商中，產量增幅最大的是加拿大礦商第一量子礦業公司 (First Quantum Minerals)，儘管面臨種種挑戰，該公司在 2020 年實現了 10.4% 的產量增長。全球最大銅礦商智利國家銅業公司 (Codelco) 也在去年實現了 1.2% 的成長。

GlobalData 的副專案經理 Vinneth Bajaj 表示，儘管疫情衝擊，Codelco 在 2020 年的產量仍增長了 1.2%。該公司實施了四個階段的計劃以應對疫情，確保員工的健康和安全，同時將低疫情對銅產量的重大影響。

在今年第一季，Codelco 營收躍升至 46.5 億美元，是 10 年前原物料超級週期頂點以來最高水平。受惠於銅礦旺盛需求，第一季 Codelco 的 Hales、El Teniente、Chuquicamata 等礦場均有獲利，抵消 Gabriela Mistral 部門 40% 的虧損。

去年產量有所下滑的銅礦商則包含嘉能可、安託法加斯塔、必和必拓和自由港麥克墨倫公司，去年產量分別下跌了 8.2%、4.7%、3.9% 和 1.3%，主因在於疫情封鎖措施迫使礦產關閉，或是運營人員減少，以至於生產停頓對產量造成衝擊。