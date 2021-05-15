〈美股熱門股〉服飾出現報復性消費 Macy's等百貨股大漲 迪士尼跌逾2%

服飾消費年增七倍，百貨類股大漲

據美國普查數據顯示，今年 4 月服裝與配件銷售比去年同期暴增 726.8%，激勵周五（14 日）百貨類股股價齊揚：梅西百貨 (M-US) 漲 14%、Nordstrom 百貨 (JWN-US) 漲 11.25%、柯爾百貨 (KSS-US) 漲 8%。

儘管服飾銷售大幅回升，但分析師對整體業績反應仍保持謹慎態度，尤其周五的數據顯示，美國零售銷售 4 月持平，未延續 3 月成長。

經濟學人智庫 (EIU) 商務監管部門主管 Andrew Viteritti 表示，雖然 4 月數據呈現美國經濟整體樂觀的前景，但也透露出今年上半年的經濟復甦仍相當緩慢。

Viteritti 認為，隨著新冠疫苗接種率提升、防疫限制鬆綁，預計今年下半年消費者支出將大幅增加，使美國經濟回復到新冠疫情前的水準，實質 GDP 將成長 6%。

數據分析公司 GlobalData 總經理 Neil Saunders 說，考慮到去年新冠疫情流行時的狀況，今年 4 月出現成長是「合理的」，並預估隨著夏季到來，旅遊活動將更為興盛，在某種程度上，辦公室將重新開放、通勤上班也將回歸正常。這些支出都可能與零售業競爭，特別是汽油與旅遊價格上漲的情況下。

迪士尼串流媒體訂閱數成長不佳，下跌 2.6%

因疫情放緩，串流媒體服務成長未達預期，再加上營收表現不佳，迪士尼 (DIS-US) 周五股價下跌 2.6% 至每股 173.70 美元。

迪士尼第二季每股賺 0.79 美元，遠高於華爾街分析師預估 0.27 美元，然而營收僅 156.1 億美元，低於分析師 158.7 億美元預估。此外 Disney + 也未達到預估 1.09 億人的訂閱數量，只有 1.036 億人而已。

執行長 Robert Chapek 表示，目前正逐漸恢復電視影集與電影製作，並認為新內容能替 Disney+、ESPN+、Hulu、Hotstar 帶來新客戶。

主題遊樂園業務部分，由於加州與巴黎的遊樂完整關閉一季，第二季虧損 4.06 億美元，不過加州迪士尼已於 4 月 30 日重新開放。

財務長 Christine McCarthy 表示，目前樂園預訂情況良好，顯示迪士尼品牌的實力，旅遊逐漸回溫也令人樂觀。

Snowflake 前景看旺，大漲 11.55%

高盛看好 Snowflake(SNOW-US) 在雲端運算的競爭地位，將評等從中性上調至買入，Snowflake 周五股價上漲 11.55% 至每股 209.99 美元，盤後續揚。

高盛認為，Snowflake 憑藉雲端運算應用、大數據、人工智慧（AI）與機器學習（ML）、資安數據共享等強大的長期優勢，讓該公司在數據轉移與雲端分析競爭方面處不敗地位。

高盛預計這股順風將推動該公司長期的營運成長，並將 Snowflake 目標價從每股 270 美元上調至每股 275 美元。