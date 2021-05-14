DarkSide再伸魔爪 POS大廠東芝特科遇駭

東芝 (6502-JP) 子公司、POS 系統大廠的東芝特科 (Toshiba Tec Corporation)(6588-JP) 於週五 (14 日) 表示，該公司位於法國的辦公室遭到駭客攻擊。根據日本國內資安公司的說法，俄羅斯的駭客組織「DarkSide」於網路上的暗網 (dark web) 宣稱「在東芝的法國據點進行了網路攻擊，竊取了機密情報。」很可能是該駭客組織的犯行。

東芝特科表示「目前現狀、受害的影響範圍只侷限在歐洲的部分區域，還沒確認有顧客相關情報外流的事實。」

該公司除了已向歐洲相關當局通報之外，也已停止日本與歐洲之間、還有歐洲各子公司間的網路及系統。目前該公司正著手處理系統的復舊作業，外部的專門單位也正在實施調查。

依照日本國內資安公司的說法，俄羅斯的駭客組織 DarkSide 在 14 日的清晨發出犯行聲明。根據 DarkSide 的聲明內容，他們竊取了人事、新事業及業務活動等的相關檔案，資料量超過 740GB。

美國最大輸油管線公司 Colonial Pipeline 在日前才遭到 DarkSide 的網路攻擊，造成美國德州到東北部的汽油供應大亂。該集團在一份聲明中提到「我們目的只想要錢，沒想過要製造混亂。」