〈房產〉北市高樓豪宅吸引資金進駐 西華富邦33樓以3.16億元成交

全球資金流竄，台北市高樓豪宅吸引資金進駐，實價登錄今 (5) 日揭露大直西華富邦新交易，法人以 3.16 億買下 33 樓，每坪成交價 212.8 萬元，暫居今年豪宅單價排行第三名。

同樣也是高樓豪宅豪宅的和平大苑 24 樓也有新交易，以 2.76 億元成交，每坪單價 168.7 萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，和平大苑總樓高 38 層，西華富邦 42 層，都是台北市指標性高樓豪宅，高樓層戶景觀視野佳，瞭望台北市景觀，有居高臨下、坐擁整個城市的優越感，且高樓層隱密性高，吸引高資產族收購集郵，即使央行將法人購買豪宅的貸款成數調降為 4 成，也不影響購買意願。

2021 年以來，台北市每坪 200 萬以上的豪宅交易共有四筆，分別為大直西華富邦兩筆，信義區琢白兩筆，最高單價是西華富邦 36 樓的每坪 229 萬元，第二名是琢白 25 樓的 215.2 萬元，而新交易以每坪 212.8 萬元名列第三，琢白 9 樓每坪 203 萬元，居今年第四高單價交易。

張旭嵐表示，西華富邦樓高 42 層，高樓景觀結合五星級飯店物管，讓許多家族企業型買家指名選購，銷售成績在同時期同等級豪宅中最為亮眼。西華富邦去年共交易了 23 筆，2021 年首季已經成交 7 筆，今年最熱門的高樓豪王。目前最高單價的為 2015 年交易 39 樓交易，每坪單價 291 萬元。

台北市大直西華富邦吸引不少名人家族進駐，最知名的就是張忠謀家族，此外還有萬豪酒店劉家、富邦集團蔡家、印尼紡織大王宋家、路達集團董事長吳材攀家族，泰興業董事長蘇一仲家族等。