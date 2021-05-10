〈美股早盤〉能源股領漲 道瓊開盤續登新高 台積電ADR挫逾3%

大宗商品價格衝高帶動原物料、能源類股上揚，道瓊工業指數延續上周五 (7 日) 的亮眼表現，截稿前漲 187 點或 0.5％，續刷新高，那斯達克綜合指數跌 1.3%，標普 500 指數小跌 0.1％，費半跌 2.5%。台積電 ADR(TSM-US) 挫逾 3%。

美國最大輸油管商 Colonial Pipeline 上周五 (7 日) 爆出駭客攻擊，主要油管被迫停止運作，美國能源部宣布 18 個受影響的州進入緊急狀態。因該公司為美東地區供應 45% 燃料，管線中斷恐引爆大規模油料短缺，觸發油價走高。

消息激勵雪佛龍 (CVX-US)、西方石油 (OXY-US) 和埃克森美孚 (XOM-US) 周一開盤均漲逾 2％。

除了能源股外，礦業和鋼鐵等原物料類股開盤也集體走升，銅礦商 Freeport-McMoran(FCX-US) 和美國鋼鐵 (X-US) 均漲 3%，美鋁 (AA-US) 升逾 5%。

大宗商品價格走高則使科技股在內等成長股承壓。截稿前，臉書 (FB-US) 挫逾 2%，蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 均跌逾 1%，微軟 (MSFT-US) 跌 0.95%。

美國勞工部統計局周三 (12 日) 和周四 (13 日) 將陸續公布 4 月消費者物價指數 (CPI) 和生產者物價指數 (PPI)。市場預計，部分受基期效應影響，上述通膨指標將較去年同期顯著增長。

截至台北時間周一 (10 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 187.04 點或 0.54%，暫報 34964.80 點

那斯達克綜合指數下跌 171.23 點或 - 1.25%，暫報 13581.01 點

標普 500 指數下跌 5.46 點或 - 0.13%，暫報 4227.14 點

費半下跌 76.28 點或 - 2.45%，暫報 3035.75 點

台積電 ADR 下跌 3.22% 至每股 113.07 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.579%

紐約輕原油上漲 0.66% 至每桶 65.33 美元

布蘭特原油上漲 0.76% 至每桶 68.80 美元

黃金上漲 0.55% 至每盎司 1841.40 美元

美元指數下跌 0.11% 至 90.12 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

BioNTech(BNTX-US) 早盤上漲 7.91％，至 198.25 美元。

BioNTech 公布第 1 季營收、獲利均優於市場預期，同時宣布將赴新加坡設立區域總部和生產基地，主要生產 mRNA 疫苗、傳染病和癌症藥物，以擴大在亞洲的生產網絡。

FireEye(FEYE-US) 早盤上漲 3.37％，至 19.96 美元。

全美最大輸油管商 Colonial 上周五 (7 日) 遭受駭客攻擊，導致主要管線陷入停擺，也激發市場對於資訊安全的重視，FireEye 周一開盤上揚。

福特汽車 (F-US) 早盤上漲 0.17％，至 11.84 美元。

應美國監管機構要求，福特汽車在北美召回 2016 年至 2019 年期間生產的大型休旅車款 Explorer，總計 66.1 萬輛。此前有多次報導傳出，福特車頂的保護釘鬆脫，有導致車頂架脫落之虞。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

摩根大通資產管理 (JP. Morgan Asset Management) 全球市場策略師 Mike Bell 表示，市場已經走了很長一段路，且以相對直線上漲許多，進一步獲得收益的難度也隨之拉高。

Nordea Asset Management 高級宏觀策略師 Sebastien Galy 認為，投資人可能不願將更多資金投入科技股在內等高價股票，越來越多資金管理人將資金押注在銀行、旅遊和休閒等受惠於經濟回暖的產業。

對於通膨升溫侵蝕獲利的擔憂，也可能促使投資人撤出科技股。Swissquote Bank 高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 稱，大宗商品價格上揚、供應鏈和晶片缺貨等問題正在推高生產成本，很可能影響到個人消費者和企業利潤。從市場角度來看，每個人都知道通膨正在上升，所以真正的問題在於通膨上揚的延續時間。