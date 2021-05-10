商品大牛市 哪些投資方向可以戰勝通膨

今年明顯是大宗商品的牛市，包括銅、鋼鐵、黃豆、造紙與天然氣皆持續飆漲，帶動相關族群類股強勢表現。市場分析師建議，受惠漲價題材的企業可從四大方向挑選布局。

21 世紀以來，全球大宗商品有過三輪繁榮上漲時期，但漲價原因各異。第一輪處於 2001~2008 年，漲價時間最長，主要由全球需求帶動；第二輪是 2009~2001 年，價格上漲最快，主要受金融危機後的刺激政策與流動性推動；第三輪最為目前投資人了解，發生在 2016~2018 年，主要受美元弱勢與需求改革拉抬。

而這輪商品牛市邏輯很簡單，是受疫情後需求復甦與全球央行大放水所帶動，連股神巴菲特在股東會上都說看到非常大幅的通膨。

目前大宗商品的上漲動能仍在強化中，短期內可能難以判斷轉捩點，市場分析師建議，在萬物皆漲的時代，可掌握四大方向挑選題材類股布局。

直接受惠大宗商品漲價的上游行業，如採掘、鋼鐵、有色金屬。 中游具備良好議價能力、能夠順利轉嫁成本的行業，如建築材料、國防軍工、機械設備。 下游受漲價影響較小且受惠需求恢復的行業，如食品飲料、家用電器、休閒服務。 在通膨向上的升息預期中受益的銀行股。

另一方面，工業服務、設備製造、科技類行業的獲利能力將受到漲價衝擊，股價表現較為震盪。