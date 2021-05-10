操盤手看台股：兩手策略發威！短線電子強彈怎麼看？

上週五 (5/7 日) 台股單日上漲 290 點，收盤收最高，一改之前午盤過後當沖賣壓湧現的慣性，行情初步止穩。上週週 K 線儘管收出黑 K，但因留出長下影線，顯見多方在上週的下半週就已出現抵抗，接下來的 2 周，隨著更多第 1 季財報及 4 月營收相繼發布，市場對於相關數字在股價上的反應將是關鍵。先前提及現階段的大盤 5/4 日的 K 棒高點 17328 點及低點 16647 點已初步構成一個區間帶，目前經過上週五大漲後，多方已取得優勢，本週若能站上 5/4 日高點 17328 點位置，並且維持 5 天以上，就能化解 C 波測底的危機，確認大盤走「以盤代跌」模式。

行情慣性之所以改變，原因在於部份資金出現轉移，泛原物料股走勢開始分歧。由於新興國家疫情惡化，下游客戶無力轉嫁原料成本，和德州石化產能復工讓供給增加等三大因素，台塑集團近日提出預警，認為這波石化品價格漲勢可能已觸頂，明顯給近日塑化族群潑了冷水，多檔塑化股出現 7% 以上的重挫，測試上升趨勢線，本週必須盡速站回，否則整理期會拉長。至於其他泛原物料股如鋼鐵、航運、紡織等，上週也受到波及，賣壓一度湧現；只是近日提及應對當前的股票操作，不能只看 1~2 天，而是要把週期拉長，至少要看 3~5 天才有操作空間。不能因為單日盤中的下跌就認為是反轉，要以箱型或上升趨勢線來觀察，果然鋼鐵的中鴻、聚亨及航運的陽明、裕民隨即有買盤進場，股價維持強勢。顯見即便塑化股有雜音，但是資金對泛原物料股並未棄守，而是以轉換類股為先。

隨著部分資金回流電子股，電子類股回神，本波回檔逾 20% 的電子股如記憶體、IC 設計、面板、設備概念股等紛紛出現大漲，多檔更是攻上漲停！由於這類電子股距離前波股價的高點已有一段距離，暫以跌勢中的 B 波反彈來觀察，後續看突破下降反壓後的續漲力道，本週必須守穩上週五低點不破，繼續上攻的力道才會大，暫以短線視之。連日提及應對目前的行情，把資金分成短線及波段兩部分來配置 (即是兩手策略) 最為適宜，當中的短線資金部位正是為了已修正的電子股而來，如記憶體的威剛，IC 設計的新唐、晶豪科、天鈺、敦泰等首季獲利佳，本波經過修正後轉強，都可列入追蹤。

目前盤勢初步止穩，但要展開新一波的上攻，僅有午盤下殺的慣性改變還不夠，還要看隔日沖的賣壓是否停歇。從之前 IC 設計的聯發科、到 NB 大廠的宏碁等，即使財報利多公布後的首個交易日大漲，但是隔日旋即下跌，顯示市場追價力道並不強，籌碼並不安定；多方要續攻，要看財報佳且展望佳的股票能否擺脫紅黑並列的慣性，當中被動元件的禾伸堂今年第 1 季 EPS 達 3.45 元，股價領先創波段高，後續是否續漲具有示範作用，要進一步觀察。 對於一個操盤手而言，做好資金配置，善用短線與波段的兩手策略，面對電子的反彈與原物料的震盪就不會慌，接下來就看哪個位階、哪個族群的股票能夠出現續攻力道。 (五月起，本專欄將改為週一、三、五刊出。)



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