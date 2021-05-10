蔡明彰觀點：歐美需求及印度疫情 紡織原料將複製中鴻飆漲

今天報告的主題是「歐美需求及印度疫情 紡織原料將複製中鴻飆漲」。

萬寶投顧蔡明彰強調，大跌眼鏡，美國 4 月非農就業報告新增就業僅 26.6 萬人，遠低於預期的 100 萬人，但經濟復甦的利空，上週五美股卻大漲，因為美國聯準會將會持續寬鬆貨幣政策，美股多頭格局不變。

可是對週一台股就反映不一樣了，電子股普遍收跌，傳產原物料大漲，一弱一強使大盤拉回，為什麼？

仔細分析美國 4 月非農就業報告有四大重點。第一是餐飲就業增加 18 萬人，打完疫苗後，民眾確實出來消費。第二是賭博與娛樂增加 8 萬人，表示人們手中閒錢太多，光是這點就知道美股還會漲。第三是因為有紓困金，有些人不願上班及兼職。第四是晶片及原物料短缺，汽車製造業裁員。所以結論是聯準會將持續寬鬆，不會縮減 QE。

萬寶投顧蔡明彰強調，其中，第四點最重要，晶片荒及大宗商品狂漲，對美國就業市場及經濟復甦構成威脅，但晶片荒已從去年下半年開始，相關缺貨及漲價的半導體製造，股價基期已墊高，同時營收的年增率已呈現遞減，利多鈍化，股價不漲反跌。

反觀大宗商品這波上漲史無前例，採用過去歷史經驗法則來研判的人都看走眼，鐵礦石、銅、航運運價都寫下歷史新高，黃小玉、鋼鐵、塑化、紙漿創 8 至 10 年高，全球民眾進入萬物皆漲的通膨時代。

大多人以過去 20 年電子股為台股最大主流來因應這次新冠疫情後大宗商品漲價潮，以為傳產原物料只是電子股漲多休息的跑龍套墊檔角色，很快資金會回到電子股，大錯特錯。

萬寶投顧蔡明彰強調，當美國 4 月非農就業報告出爐，不僅台股，其他亞股都是科技股走跌，而原物料股大漲。舉例，台股蘋概手機的大立光 (3008-TW)4 月營收 33.99 億元，年減 27％，又預告 5 月拉貨動能減，跌破年線支撐，失守 3,000 元關卡。

注意當前打完疫苗的數億歐美民眾最大消費支出不是智慧型手機，因為過去一年居家隔離，靠的就是手機、筆電與外界溝通，全球消費力最高的歐美民眾目前消費支出是出外吃吃喝喝，購買衣服鞋子，所以現在美股創新高的不是手機的蘋果、電動車的特斯拉，而是傳產的美國鋼鐵，布希鞋的卡洛馳，運動鞋的愛迪達，服飾的 GAP 等。

本季智慧型手機處於清庫存的淡季，手機供應鏈恐股價續跌，週一連聯發科 (2454-TW)、聯詠 (3034-TW) 等績優 IC 設計都跌，又 5G 佈建也開始放緩，速度高峰可能已過了。光通訊的波若威 (3163-TW)、華星光 (4979-TW)、光環 (3234-TW)4 月營收 YoY 負成長，是一大警訊。

萬寶投顧蔡明彰強調，營收及獲利為股價多空趨勢的方向，月營收 YoY 更是股價漲跌的斜率，凡是月營收 YoY 大幅成長，股價上漲的角度變陡，反之月營收 YoY 負成長，股價加速下跌。

聯電 (2303-TW) 晶圓代工的漲價消息不斷，為何股價仍無創新高表現？消息肯定是真的，但產品漲價及缺貨已講太久，產能利用率近 100％，再怎麼漲價，營收增加空間有限了，4 月營收 163.3 億元，YoY 8.78％，但去年營收 YoY 成長 14.35％，聯電營收 YoY 增速已下降至個位數，因而股價不易再創新高，頂多區間波動。

大家現在已經常聽鋼鐵、航運漲價，但沒聽過成衣漲價，上次漲價在通膨最嚴重的 2011 年，那一年台灣 CPI 達到 5％以上，因此投資人仍以夕陽產業的舊思維看待紡織股，沒想到週一紡織指數大漲 4％，紡織股王儒鴻 (1476-TW) 創 625 元新天價，共有聯發 (1459-TW)、集盛 (1455-TW) 等 8 檔亮燈漲停，漲停家數與鋼鐵股並列台股各類股最多的二大傳產股，紡織股產業景氣將全面拉升，主因歐美剛性需求及印度疫情失控的訂單移轉。

儒鴻 2020 年 12 月以前，單月營收最高 31 億元，但今年訂單滿載，法說會表示月營收 30 億元成常態，估全年 EPS 上看 20 元，較去年再成長近 30％，並刷新歷史紀錄。儒鴻 4 月營收 31.58 億元，YoY 高達 112％，主因去年 4 月疫情低基期，第二季營收可望高速成長。

無獨有偶，另一成衣大廠聚陽 (1477-TW)4 月營收 23.46 億元，YoY 成長 107％，第一季 EPS 2.92 元，今年可望交出 EPS 高達 14 元的亮眼成績單。

萬寶投顧蔡明彰強調，風水輪流轉，電子股高價股再創新高少之又少，象徵業績成長動能有限，但傳產的百元高價股有成衣雙雄儒鴻、聚陽創新高，也有航運的陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 創新高，暗示紡織股的業績將會大幅成長，而且紡織股的月營收 YoY 逾 100％比比皆是，說明紡織股股價上漲的斜率開始變陡，紡織上游原料將複製鋼鐵中鴻 (2014-TW) 的飆漲模式。

中鴻為何今年大漲 260％有二大原因，首先全球熱軋報價創歷史新高，中鴻第一季大賺 17 億元，EPS 1.18 元，單季 EPS 為去年全年 0.37 元的 3 倍。其次，市場忽視中鴻潛力，仍以舊思維看待，中鴻原名燁隆鋼鐵，不敵中國低價傾銷，20 年前請求政府紓困，由中鋼 (2002-TW) 集團接手，股價最低曾跌到 0.36 元，因此市場一向認為中鴻股價 10 餘元，已經不低了，不料這次疫情改變鋼鐵業景氣，中鴻第二季獲利比第一季還好，連外資都忽買忽賣，抓不住行情，因此中鴻漲勢一發不可收拾。

萬寶投顧蔡明彰強調，原物料行情一定有結束的時刻，但絕對不是現在。全球民眾報復性消費浪潮，緊咬原物料行情不放才是正確策略。

由中鴻飆漲例子有二大重點，產業景氣比大家想像中更好，第二季比第一季 EPS 更成長，市場越瞧不起的夕陽產業，連法人手上持股都不多，這種股票今年最會飆。

儒鴻上游尼龍粒供應商集盛上週五外資狂賣 1.7 萬張，但週一漲停並創新高，顯然外資沒做足功課。其實，集盛去年第四季 EPS 已有 0.5 元，呈現轉機，今年第一季 EPS 0.7 元，高於預期，毛利率 14.4％，季增 3％，4 月營收 8.8 億元，創 20 個月新高，YoY 成長 130％，主力產品尼龍粒 2 月以來每噸大漲 500 美元，產品利差擴大，訂單滿載下，第二季 EPS 將較第一季明顯成長。

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