又是晶片荒！二手車價屢創新高 汽車租賃巨擘Avis今年以來漲逾120%

二手車越來越貴，但這對汽車類股來說是好消息。

廣泛作為二手車價追蹤指標的「Manheim 二手車價值指數」 4 月又創下新紀錄，除了月增 8% 以外，年增率更超過 50%。

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 週五報告指出，二手車價格漲勢相當驚人，掀背卡車價格年增 76%，出租車的售價也較去年增加 20%，甚至 2021 年出售的出租車里程數也增加許多。

Jonas 認為，二手車價格上漲使汽車經銷商股票和汽車租賃巨擘 Avis Budget Group (CAR-US) 受益。汽車經銷商在二手車交易價差上獲利，而這價差應該會擴大。

Jonas 給予 Avis 股價「續抱」評級，目標價 73 美元；他將 Carvana (CVNA-US) 和 CarMax (KMX-US) 評為「買進」，目標價分別是 420 美元和 165 美元。

週五 Avis 收跌 2%、Carvana 下挫 5.94%、CarMax 小跌 0.23%。同日 S&P 500 指數收升 0.74%。

Jonas 的首選是通用汽車 (GM-US)，他給予買進評級，目標價 80 美元，週五通用小升 0.46% 至 58.99 美元。雖然通用汽車不會直接因二手車價格而獲利，但二手車價格越高，新車價格就會跟著上漲。消費者購車理由複雜，不會單純因為二手車價格影響消費者買新車或二手車。

由於全球晶片短缺，重創新車產量和企業，例如 Avis 在 2020 年全球疫情期間就不打算買進大批車輛。Avis 的淨資本支出 (賣出的車少於買進的車) 去年總額在 8800 萬美元，較 2019 年的 2.39 億美元紀錄下降。

但今年各家企業已較任何人預期更加快速改善，二手車的定價反映了這種驚訝的程度。

可以肯定的是，這部分利多已經反映在價格上，今年迄今這 4 家股價平均上漲了 53%，遠勝大盤，其中 Avis 以 120% 的今年迄今漲幅奪冠，而 Carvana 僅有不到 4% 的漲幅。