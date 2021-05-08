〈美股熱門股〉Expedia看好美國國旅復甦股價漲 ShakeShack財測黯淡暴跌15%

Expedia 看好國旅復甦，勁揚 5.24%

Expedia(EXPE-US) 首季財報表現亮眼，激勵周五（7 日）股價上漲 5.24% 至每股 173.46 美元，該公司對旅遊市場終將迎接經濟完全重啟發表樂觀展望，預測國旅需求將帶領旅遊業復甦。

Expedia 第一季營收報 12.5 億美元，儘管比去年同期下降 44%，但仍高於華爾街分析師預期的 11.3 億美元；經調整後每股虧損 2.02 美元，也低於分析師預估每股 2.31 美元的虧損。

執行長 Peter Kern 表示，預計國旅需求將引領旅遊業復甦，但也點出某些旅遊市場的情況可能惡化，如印度深陷疫情危機。不過公司仍為業務回暖做好準備。

Shake Shack 財測黯淡，暴跌 15.28%

美國漢堡連鎖店 Shake Shack(SHAK-US) 受疫情影響首季財報好壞參半，對當前季度銷售也不樂觀，周五股價暴跌 15.28% 至每股 89.48 美元。

Shake Shack 首季營收報 1.553 億美元，低於市場預期 1.616 億美元，但每股獲利報 0.01 美元，優於市場預期虧損 0.09 美元。此外同店銷售成長 5.7%，也優於市場預期的 - 1.74%。

執行長 Randy Garutti 表示，儘管對營運成長以及新業務樂觀看待，但考慮到利潤的不確定性與無法證明估值的合理性，對展望仍持保留態度。

富國銀行（Wells Fargo）在近期的展望報告指出，Shake Shack 同店銷售成長，要歸功於政府釋出經濟刺激。

Bill.com 第三季銷售成長優預期，大漲 18.34%

雲端軟體商 Bill.com(BILL-US) 因會計年度第三季調整後虧損收窄，銷售額優於預期，周五股價上漲 18.34% 至每股 154.23 美元。

Bill.com 第三季 (3/31 止) 經一次性項目調整後虧損 170 萬美元，合每股虧損 0.02 美元，低於去年同期的虧損 240 萬美元 (每股虧損 0.03 美元)；銷售額成長 45% 至 5,970 萬美元。FactSet 分析師預估調整後每股虧損 0.07 美元，營收 5460 萬美元。

此外，Bill.com 宣布將以約 25 億美元價格收購財務管理軟體商 Divvy，兩家公司董事會皆批准這筆現金加股票的交易，預計 9 月底前完成。