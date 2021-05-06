〈財報〉不畏晶片缺貨！GM看好H1業績強勁 維持全年財測不變

通用汽車 (General Motors,GM) 周三 (5 日) 公布 2021 年第 1 季財報，淨利仍勝過華爾街預期。儘管身陷於車用晶片缺貨潮，並預計缺貨情況將在 Q2 繼續惡化，GM 仍看好上半年業績表現，重申全年財測不變。

對於前景的樂觀態度激勵 GM(GM-US) 股價上揚。周三美股盤中，GM 上漲 4.55%，暫報 57.86 美元。

(圖：Google)

2021 年 Q1 財報關鍵數據：

營收：324.7 億美元，略低於 Refinitiv 平均預期的 326.7 億美元

淨利：30.2 億美元，去年同期為 2.94 億美元

(Non-GAAP) 稅前息前淨利 (EBIT)：44.17 億美元，去年同期為 12.5 億美元

(Non-GAAP)EPS：2.25 美元，去年同期為 0.62 美元，高於 Refinitiv 平均預期的 1.04 美元

GM 執行長 Mary Barra 在致股東信中稱道，在應對全球晶片缺貨的過程中，該公司專注於最大化生產高度需求和產能受限的車型，如全尺寸雪佛蘭 Silverado 皮卡、GMC Yukon、雪佛蘭 Suburban 和凱迪拉克 Escalade SUV。

Barra 表示，晶片缺貨情況將於 Q2 加劇，並重申缺貨將導致全年利潤減少 15 億至 20 億美元的預期。

儘管如此，該公司仍看好今年上半年實現強勁增長。GM 預計，截至 6 月 30 日的上半年淨利幾達 35 億美元，調整後 EBIT 將達 55 億美元。

GM 還表示，今年資本支出將落在 90 億美元至 100 億美元間，當中約 70 億美元將投入電動和自駕汽車的研發作業。

2021 年全年財測：