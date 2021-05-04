晶片荒又需求升！美銀：二手車市場順風順水 快買Carvana

由於晶片荒限制了全球汽車產量，二手車銷售量可望提升，而這將有利 Carvana (CVNA-US)。

美銀全球研究分析師 Nat Schindler 週一分析報告指出，他將 Carvana 股票評級自「中立」調升至「買進」，目標價則自 285 美元調升至 350 美元。

Schindler 認為，北美強勁的汽車需求和生產汽車的阻力均有利於 Carvana。他指出該公司一直在建立庫存，目前已有 3.2 萬輛車輛在庫。他再以數據表明，Carvana 網站流量、庫存量和平均售價不斷上升，且 Carvana 的庫存量比勁敵 Carmax (KMX-US) 和 Vroom (VRM-US) 還多。

該分析師指出，美銀最近調升 2021 美國汽車銷量預期，同時調降北美產量預期。「儘管需求仍有巨大彈性，但就 2021 年開頭幾個月來看，因為半導體的短缺與其他供應鏈中斷問題，生產工作依舊充滿挑戰，導致供應緊繃，支撐二手車銷售並將 2021 年的競爭重點轉到庫存水準上。」

週一交易，Cavana 一度上漲 3.5%，但最終漲幅收斂到 1.66%，收 290 美元；Carmax 上漲 2.78% 至 136.94 美元，而 Vroom 小跌 0.76%。Carvana 今年迄今股價漲逾 22%。