〈美股早盤〉科技股領軍反彈 三大主要指數齊高開 那指漲0.7%

在葉倫澄清提議升息的言論後，科技股自昨日的恐慌性賣壓中回彈，引領主要指數周三 (5 日) 高開。截稿前，道瓊工業指數漲 40 點或 0.1%，那斯達克綜合指數漲 0.77%，標普 500 指數漲 0.4%，費半漲逾 1%。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 昨日提議為防經濟過熱或需適度升息的言論一度引發市場恐慌，但隨後澄清其並沒有對政策進行預測，也沒有建議 Fed 升息的意思，美股昨日收盤跌勢較緩。

芝加哥 Fed 主席 Charles Evans 也在周三重申，未來幾個月的通膨升溫預期僅為暫時，想要實現通膨目標可能更加困難，當前貨幣政策可能維持一段時間。

科技股周三普遍自昨日的恐慌拋售中回彈，蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 開盤均漲逾 1%，特斯拉 (TSLA-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 開盤漲逾 0.8%。

經濟復甦受惠股如石油巨頭雪佛龍 (CVX-US)、高盛 (GS-US) 和重型機具商卡特彼勒 (CAT-US) 開盤也走揚。

經濟數據面，有「小非農」之稱的美國 ADP 就業報告在 4 月新增 74.2 萬人，雖遠遜於市場預期，但仍寫下去年 9 月以來最高水平。官方非農報告即將在周五 (7 日) 揭曉。

截至台北時間周三 (5 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 39.89 點或 0.12%，暫報 34172.92 點

那斯達克綜合指數上漲 105.31 點或 0.77%，暫報 13738.81 點

標普 500 指數上漲 16.92 點或 0.41%，暫報 4181.58 點

費半上漲 32.74 點或 1.08%，暫報 3057.04 點

台積電 ADR 上漲 0.65% 至每股 116.11 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.600%

紐約輕原油上漲 0.84% 至每桶 66.24 美元

布蘭特原油上漲 0.93% 至每桶 69.52 美元

黃金上漲 0.15% 至每盎司 1778.70 美元

美元指數上漲 0.01% 至 91.29 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

通用汽車 (GM-US) 早盤上漲 3.14％，至 57.08 美元。

通用汽車周三盤前公布第 1 季財報，營收報 324.7 億美元，略遜預期，調整後 EPS 報 2.25 美元則遠優預估。

通用汽車重申今年的財測預期，預計全年調整後稅前淨利介於 100 億美元至 110 億美元區間，折合每股 4.50 美元至 5.25 美元。儘管晶片缺貨影響持續，該公司仍預計上半年表現將維持強勁。

Lyft(LYFT-US) 早盤下跌 0.39％，至 55.97 美元。

Lyft 周二盤後公布第 1 季財報，營收、虧損均優於華爾街預期，季度活躍乘客人數報 1349 萬人，也超出市場估計。

希爾頓全球酒店集團 (HLT-US) 早盤下跌 0.73％，至 127.37 美元。

新冠疫情持續衝擊營運，除了營收低於預期外，希爾頓周三盤前公布第 1 季每股淨利報 2 美分，遜於市場普遍預期的 8 美分。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月 ADP 小非農新增就業報 74.2 萬人，預期 90 萬人，前值自 51.7 萬人上調至 56.5 萬人

美國 4 月小非農新增就業遜於預期，但仍為去年 9 月以來最高 (圖：Zerohedge)

台北時間 21:45 將公布美國 4 月 Markit 服務業 PMI，預期 63.1，前值 63.1

台北時間 21:45 將公布美國 4 月 Markit 綜合 PMI，前值 62.2

台北時間 22:00 將公布美國 4 月 ISM 非製造業 PMI，預期 64.1，前值 63.7

台北時間 22:30 將公布上周 EIA 原油庫存增減數，前值 9 萬桶

華爾街分析：

City Index 高級金融市場分析師 Fiona Cincotta 表示，經濟重啟的樂觀情緒再度推動股市上升，投資人可能意識到昨日的拋售有點過頭。

儘管葉倫針對升息作出澄清，市場仍對需求激增、物價上揚恐引發經濟過熱的跡象表示擔憂。美國銀行 (Bank of America) 策略師 Savita Subramanian 認為，市場在某種程度上可能稍作停頓，認為成長股在內等類股的利好消息已經過去。

Walsh Investment Management 首席投資長 Kevin Mahn 則稱，過高的估值和基建法案最終如何獲取資金，以及潛在稅收政策等所有不確定性，短期內可能導致波動率回彈。

撇除短期波動，Mahn 認為，從消費者信心和企業獲利能力來看，未來仍有理由對市場保持樂觀。