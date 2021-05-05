跌跌不休！特斯拉跌破50日MA 可能開始超賣、反彈將至

自從特斯拉 (TSLA-US) 上個月 26 日公布第一季財報以來，股價表現就走疲，交易者、投資者都希望知道谷底在哪裡。

過去 6 個交易日來，特斯拉已經 5 日收低，僅有上週五因意法半導體財報正面的帶動而小幅收高，因為意法提高了一項主要買家為特斯拉產品的銷售預期，但事實證明這股動力只是短暫現象。

週二交易，特斯拉一度下跌超過 3% ，終局跌幅收斂至 1.65%，收 673.60 美元，與 4 月 26 日收盤高於每股 738 美元相比，跌幅約莫 10%。相較之下，同期 S&P 500 約下跌 0.67%，道指上升 0.06%。

更甚者，特斯拉股價目前低於 50 日 MA (約每股 684 美元)，技術交易員使用 MA 和其他指標來估計投資者情緒，並預估短期內的股價走勢。

《巴倫》週刊專欄作家 AI Root 認為，收盤跌破 50 日 MA 後，可能會讓 200 日 MA 發揮作用，也就是每股低於 600 美元，較現行股價再下跌 10%，但在股價觸及該水準之前應該會找到支撐力。

這是因為考慮到其他技術指標 (例如相對實力指標) 時，特斯拉股票開始顯得超賣，而超賣對技術交易者來說，意味著所有壞消息都已經在價格上反映完了。

基於這些因素，交易者可能會期盼特斯拉股價回彈至 710 美元左右。

技術因素通常反映股票基本面發生的事，以特斯拉來說，投資者對近期公布的財報不感到興奮，監管信貸銷售優於預期，以及對比特幣交易的押注就佔了財報大多數亮點，分析師預期 EPS 80 美分，特斯拉則公布調整後 EPS 93 美分。

然而，對於過去 12 個月漲幅超過 300% 的特斯拉說，財報這樣的表現還不夠好，況且，本週還傳出德國工廠可能延期半年投產的消息。特斯拉不回應針對德國工廠發表評論的媒體請求。

出於某些原因，長期投資者應該準備好，迎接特斯拉股價幾週內因為一些原因而在區間內震盪。

特斯拉仍在成長，也還能賺錢並產生現金流正值，但投資者希望看到近期懸未決的議題出現答案，例如新催化劑、聯邦稅務抵免，或新生產啟動，才能將股價推得更高。