3家晶片廠財測示警 花旗：交期未縮短 現在拋售持股還太早！

3 家晶片公司向投資者示警，第二季或第三季可能出現修正，但花旗分析師 Christopher Danely 卻認為現在拋售持股還太早了。

德儀 (TXN-US)、安森美半導體 (ON-US) 和 Power Integrations (POWI-US) 均對當前這一季發布了疲弱的財測，Danely 週二報告指出，重複下單是引起這 3 家晶片廠財測疲弱的主因。

重複訂購係指企業多次提出相同產品的訂單 (本例為晶片)，以期獲得足夠的零件，且可能在日後不需要時取消該訂單。

由於新冠疫情造成工廠停工，全球陷入晶片荒，汽車等產品需求的反彈速度較預期快速，使得晶片更加短缺，迫使各家企業搶購晶片，重複下單。

由於重複下單晶片，恐挫傷晶片廠未來業務與股價，但 Danely 認為，雖然這 3 家公司向投資者告警重複下單的問題，但現在出售這 3 家股票還太早了，雖然修正確實即將到來，但這 3 家還沒有出現預訂量或交期下降的情形，現在出售還太早了。

「他們只是擔心業務太強勁。」他補充，晶片營收只較先前高峰 (2018 年第三季) 高了 4%，意味著「還有很多成長空間。」

Danely 認為交期很重要，因為在晶片股修正之前，通常會先短缺現象會先消退，一旦交期縮短就代表「快到頂了。」

Danely 並未追蹤 Power Integrations，但他給予其他兩家晶片股「買進」評級，他也給予 NXP Semiconductors (NXPI-US) 和美光 (MU-US)「買進」評級，並重申槓桿持有晶片股的呼籲。

週二德儀扭轉跌勢，小幅收升 0.13%；Power Integrations 下跌 2.89%；安森美跌幅自 3% 收斂至 0.85%。