〈台股盤前要聞〉鴻海寫史上最旺4月、世界Q2營收挑戰衝破百億元 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，鴻海 4 月營收 5004 億元、前 4 月為 1.84 兆元，均寫歷年同期新高紀錄；世界先進第二季營收挑戰衝破百億元，董座方略並看好，產能將吃緊至 2022 年；環球晶第一季受多重因素影響，EPS 為 6.18 元，寫近 13 季低點。以下是今 (5) 日必看重要財經新聞。

鴻海 4 月營收 5004 億元 前 4 月 1.84 兆元均寫同期最佳

鴻海 (2317-TW) 昨 (4) 日公告 4 月營收，在 iPhoine 12 高階機種需求延續，加上新款 iPad Pro 發表，單月營收來到 5004.91 億元，月增 13.4%、年增 31.4%；累計前 4 月營收 1.84 兆元，年增 40.7%，雙寫同期新高紀錄。閱讀全文...

世界 Q2 營收挑戰衝破百億 毛利率同寫新猷 董座：產能吃緊至 2022 年

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 昨 (4) 日召開法說，預估第二季營收將達 98-102 億元，可望衝破百億元大關，再寫新猷，毛利率也有機會突破 40%，創新高；董事長方略表示，今年確定是產能非常緊的一年，吃緊情況可能延續至 2022 年，產業雖有重複下單情況，但實際需求仍遠超過目前公司產能。閱讀全文...

環球晶 Q1 純益 26.9 億元 EPS 6.18 元 探 13 季低點

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 昨 (4) 日公告第一季財報，受到天災等不可抗力因素影響海外子公司營運，加上運輸成本增加、原物料成本上漲等因素，侵蝕獲利，雖然營收連 5 季走揚，但稅後純益 26.9 億元，季減 21.76%，年減 6.6%，每股純益 6.18 元，寫近 13 季低點。環球晶董事會也通過下半年盈餘分派案，擬配息 10 元。閱讀全文...

打破整股高金額限制 券商可複委託定期定額買美股、ETF

金管會昨 (4) 日宣布，開放證券商可以定期定額方式受託買賣外國有價證券，投資人將可定期定額買美股及 ETF 等外國股票。閱讀全文...

台股爆新天量高低震盪 680 點 大跌 288 點 終結 12 天萬七行情

台股繼昨 (4) 日股價開高走低，早盤一度漲逾百點，盤中翻臉跳水，停損賣壓出籠，電金、傳產權值股全面下殺，指數一度重挫超過 570 點，午盤後買盤敲進、跌幅收斂，指數終場下挫 288.57 點，收在 16933.78 點，跌破月線，終結 12 天萬七行情，成交爆量達 6642 億元，再寫歷史新天量。閱讀全文...

本土疫情升溫 台股兩天重挫逾 600 點 市值蒸發近 2 兆

美股回檔加上國內疫情升溫拖累，台股短短兩天大跌 633 點，市值一口氣蒸發近 2 兆元，儘管八大官股券商連續三個交易日斥資 110 億元進場穩盤，但仍無法抵抗賣壓，昨 (4) 日指數終場收在 16933.78 點，摜破月線。閱讀全文...

研調：聯發科 5G 手機晶片市占將翻倍成長

研調機構 Counterpoint Research 最新報告顯示，聯發科 (2454-TW) 的 5G 手機晶片，在 2021 年的全球市占率將翻倍成長，靠著台積電 (2330-TW) 的力挺大幅拓展版圖。閱讀全文...

期富邦 VIX 投資人注意！5/26 起平倉投資部位

期富邦 VIX(00677U-TW) 已分別獲金管會、證交所核准清算，下市日為 6 月 3 日、契約終止日為 6 月 4 日、清算基準日為 6 月 15 日。富邦投信昨 (4) 日表示，將於 5 月 26 日起平倉投資部位。閱讀全文...

彩晶首季純益 30.36 億元 每股賺 1 元 創近 17 季新高

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 昨 (4) 日公告第 1 季財報，受惠平板等中小尺寸產品需求強勁、面板價格續揚，首季稅後純益 30.36 億元，季增 9.39%、並由去年同期虧轉盈，每股純益 1 元，創下近 17 季單季新高。閱讀全文...

南亞科 4 月營收衝破 70 億元 創近 31 個月新高

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 昨 (4) 日公告 4 月營收 73.94 億元，受惠 ASP 持續成長，營收月增 15.40%，年增 31.58%，衝破 70 億元大關，創近 31 個月新高；累計前 4 個月合併營收為 251.25 億元，較去年同期增加 25.38%。閱讀全文...

中華電擁兩大動能 拚全年行動營收正成長

中華電 (2412-TW) 昨 (4) 日召開線上法說，董事長謝繼茂表示，5G 用戶數優於預期，預期高資費占比與總申辦數持續增加下，今年全年行動服務營收將轉為正成長。閱讀全文...