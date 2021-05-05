盤前財經大事搶先讀2021年05月03日

今日操盤前瞻

美國 4 月 ADP 就業報告

美股財報季：通用 Uber

法說會：台達電、瑞昱

發言引發市場騷動 葉倫澄清未預測或建議升息、淡化通膨疑慮

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周二 (4 日) 表示，為防止大規模政府支出所導致的經濟過熱，聯準會 (Fed) 或許必須適度升息，這番言論震撼市場，美股挫跌。幾小時候葉倫澄清，她並未預測或建議升息，並淡化通膨疑慮。閱讀全文...

標普道瓊指數公司推出加密貨幣指數 將比特幣、以太幣領入華爾街

標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）周二（4 日）發行首批加密貨幣指數，將比特幣、以太幣等數位加密貨幣領入華爾街的交易大廳。閱讀全文...

鴻海 4 月營收 5004 億元 前 4 月 1.84 兆元均寫同期最佳

鴻海 (2317-TW) 昨 (4) 日公告 4 月營收，在 iPhoine 12 高階機種需求延續，加上新款 iPad Pro 發表，單月營收來到 5004.91 億元，月增 13.4%、年增 31.4%；累計前 4 月營收 1.84 兆元，年增 40.7%，雙寫同期新高紀錄。閱讀全文...

世界 Q2 營收挑戰衝破百億 毛利率同寫新猷 董座：產能吃緊至 2022 年

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 昨 (4) 日召開法說，預估第二季營收將達 98-102 億元，可望衝破百億元大關，再寫新猷，毛利率也有機會突破 40%，創新高；董事長方略表示，今年確定是產能非常緊的一年，吃緊情況可能延續至 2022 年，產業雖有重複下單情況，但實際需求仍遠超過目前公司產能。閱讀全文...

環球晶 Q1 純益 26.9 億元 EPS 6.18 元 探 13 季低點

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 昨 (4) 日公告第一季財報，受到天災等不可抗力因素影響海外子公司營運，加上運輸成本增加、原物料成本上漲等因素，侵蝕獲利，雖然營收連 5 季走揚，但稅後純益 26.9 億元，季減 21.76%，年減 6.6%，每股純益 6.18 元，寫近 13 季低點。環球晶董事會也通過下半年盈餘分派案，擬配息 10 元。閱讀全文...

打破整股高金額限制 券商可複委託定期定額買美股、ETF

金管會昨 (4) 日宣布，開放證券商可以定期定額方式受託買賣外國有價證券，投資人將可定期定額買美股及 ETF 等外國股票。閱讀全文...

本土疫情升溫 台股兩天重挫逾 600 點 市值蒸發近 2 兆

美股回檔加上國內疫情升溫拖累，台股短短兩天大跌 633 點，市值一口氣蒸發近 2 兆元，儘管八大官股券商連續三個交易日斥資 110 億元進場穩盤，但仍無法抵抗賣壓，昨 (4) 日指數終場收在 16933.78 點，摜破月線。閱讀全文...