研調：聯發科5G手機晶片市占將翻倍成長

研調機構 Counterpoint Research 最新報告顯示，聯發科 (2454-TW) 的 5G 手機晶片，在 2021 年的全球市占率將翻倍成長，靠著台積電 (2330-TW) 的力挺大幅拓展版圖。

《韓聯社》報導，南韓三星電子 (005930-KR) 的智慧型手機晶片組，今年可能在全球市場流失市占。而競爭對手台灣聯發科與美國高通 (QCOM-US) 等，則會在 5G 裝置領域不斷擴張。

報導根據研調機構 Counterpoint Research 發布的最新數據，預估 2021 年三星生產的智慧型手機 AP 及 SoC 的全球市占率將落在 8%，較去年下滑 11%，排名第四。

該份報告顯示，南韓科技巨擘、生產 Exynos 晶片組的三星電子，還有中國海思半導體 (HiSilicon)，將是「唯二」全球市占率下滑的品牌。

Counterpoint 預測聯發科的手機晶片將在 2021 年奪下 37% 的全球市占，高於去年的 32% 。緊追在後的是美國高通，預測將拿下 31% 的全球市占，該公司去年的市占表現是 28%。美國蘋果 (AAPL-US) 的手機晶片市占將排名第三，預估市占率會從去年的 15% 提升到 16%。

Counterpoint 預估 2021 年的手機 AP、SoC 出貨年成長率將達到 3%，而採 7 奈米或更高階製程的手機晶片也會逼近一半。

Counterpoint 也針對今年的 5G 手機晶片市占作出預測，預估高通將奪下 30% 市占 (去年 28%)、蘋果 29%(去年 25%)、聯發科 28%(去年 15%) 都出現增長，而三星電子則是維持在 10%。

Counterpoint 的研究分析師 Parv Sharma 表示，假若高通在今年上半年沒有遭遇供應鏈的問題，該公司的 5G 晶片市占可能還會更高。而聯發科在台積電力挺下，挾著價格合理的 5G 產品優勢在今年的全球市占也幾乎翻倍成長。