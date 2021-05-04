打破整股高金額限制 券商可複委託定期定額買美股、ETF

金管會今 (4) 日宣布，開放證券商可以定期定額方式受託買賣外國有價證券，投資人將可定期定額買美股及 ETF 等外國股票。

金管會早在 2018 年 2 月 26 日就開放，投資人可透過券商複委託以「定期定股」方式投資國外股票及 ETF，到今年 4 月底，共有國泰證券、永豐金證券及中信證券開辦，累計 1.5 萬名投資人，總投資金額新台幣 22.49 億元，惟「定期定股」的扣款金額受股價、匯率等波動影響，投資人資金運用規劃常常無法控管，因此決定改為「定期定額」。

金管會表示，開放後，定期定額買賣標的須以「中長期投資」為原則，並以外國的股票及不具槓桿或放空效果的 ETF 為限。證券商應考量標的風險及流動性訂定標的選定標準，且受託標的應經風險控管及產品或業務單位部門主管審查。

「定期定額」的金額計算方式除了可與投資人約定買滿整股的金額，另外則是開放買碎股。

以整股複委託下單就是現行的定期定股，要做到全球配置的投資組合 (4~6 檔 ETF)，並考量複委託的手續費成本，每次投資金額動輒新台幣 100 萬以上才划算。不過開放以碎股下單，就可以讓小資族也有能力定期定額買美股。

此案開放證券商可以定期定額方式受託買賣美股 ETF，今日金管會也宣布沙盒實驗案，該案雖然也是定期定額買美股 ETF，但有一大特點是結合「機器人理財、API 資料共享、打破複委託投資碎股限制」三大金融創新，也就是不單單在券商複委託下單 (永豐金證券)，還有靠阿爾發投顧 AI 智能提供投資組合建議等機器人理財服務。

至於投資人最關心的成交價格計算方式，金管會表示，證券商接受委託人委託，按委託人於委託書指定之買進日期、標的及金額等條件，以定期定額方式買進，成交價格為證券商以交易當日定期定額全部成交數量及成交金額的加權平均價格計算。

金管會強調，證券商應於營業處所或網站揭露定期定額買賣外國有價證券的相關訊息，包含證券商選定的外國證券交易市場、標的範圍及委託人應負擔的費用等。

金管會表示，目前有 67 家專營券商，有 37 家可開辦複委託業務，而有意願開辦定期定額買美股及美股 ETF 的家數則約 10 家，本案在各證券商配合調整相關系統後即可上線實施。