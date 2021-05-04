中華電擁兩大動能 拚全年行動營收正成長

中華電 (2412-TW) 今 (4) 日召開線上法說，董事長謝繼茂表示，5G 用戶數優於預期，預期高資費占比與總申辦數持續增加下，今年全年行動服務營收將轉為正成長。

依照中華電規劃，今年 5G 基地台數量將達 1-1.2 萬座，謝繼茂指出，至今年第 1 季止，全台 5G 基地台數量已超過 6300 座、進度超前，隨著 5G 用戶數增加，業務持續擴展，看好今年行動服務營收將轉正、且持續成長。

謝繼茂表示，雖然疫情發生至今超過一年，但在執行策略奏效下，今年首季獲利超越財測，且行動客戶數及行動營收市占站穩領先地位，另外，5G 高資費占比與 5G 總申辦數不斷成長，用戶數已超越第 1 季設定的行動營收市占率 39% 目標。

中華電受惠後疫情商機、客戶升速量持續成長，固網寬頻的平均帳單 (ARPU) 已攀升至 734 元；家用付費 Wi-Fi 裝置數年增 352%；高速光纖上網 300M 以上用戶數年增 58%，占整體用戶比重來到 11%。

中華電 3 月稅後純益 27.4 億元，月減 8.05%、年增 3.6%；EBITDA 65.7 億元，月減 4.92%、年增 3.3%，每股純益 0.35 元；第 1 季稅後純益 88.2 億元，季增 7.17%、年增 6.4%；EBITDA 205.8 億元，季增 3.5%、年增 6.4%，每股純益 1.14 元。